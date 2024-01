Indurain, Pereiro y 'Luisle' Sánchez lideran al Kosner-Saltoki Home en la Titan Desert 2024

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los exciclistas Miguel Indurain, Óscar Pereiro y Luis León 'Luisle' Sánchez encabezarán el equipo Kosner-Saltoki Home, que ha presentado este martes la formación para la Titan Desert Marruecos 2024, donde batirán el récord de corredores registrados en una edición con 62 corredores en total.

En el acto de presentación estuvieron presentes los ciclistas Miguel Unduráin, Óscar Pereiro, Luis León Sánchez y Prudencio Indurain, mientras que el exciclista profesional francés Sylvain Chavanel no acudió pero estará en el equipo. Además, ha estado presente el director general de RPM y máximo accionista de la Titan World Series, Cristian Llorens.

En la edición del año pasado, el Kosner-Saltoki Home consiguió un histórico doblete gracias a las victorias de Tessa Kortekaas en la general femenina y el triunfo en el dúo mixto de Iosu Torres y Ainara Elbusto. En esta presente edición, los participantes tendrán que recorrer más de 600 kilómetros a lo largo de seis etapas en una prueba que arrancará el 28 de abril y pondrá su punto final el 3 de mayo.

El cinco veces ganador del Tour de Francia, Miguel Indurain, aseguró que después de una cena "acabaron todos apuntados a esta Titan". "Me falta un poco encontrarle esa motivación y luego lo pasas mal, pero quiero volver y a ver si encuentro este año el motivo por el que me he apuntado", comentó.

"Si tienen algún problema les ayudaremos, pero al fin y al cabo la bici es un deporte individual. Hay que saber navegar y no lo he hecho nunca, y no voy a aprender ahora. En el desierto, te tienes que buscar la vida como puedas y gestionar el día a día. Este año voy a intentar acabar y disfrutar del equipo que llevamos, con terminar y no pasarlo muy mal, con eso ya estoy bien", expresó.

Por su parte, Óscar Pereiro considera que desde que empezó en 2011 le "costó mucho el GPS", pero no fue "complicado" adaptarse a la bici de montaña porque dominaba "un poco" esta categoría. "Lo difícil es estar tantas horas sin descansar las piernas y el sufrimiento psicológico de mirar hacia delante y no saber qué hay", analizó el gallego.

"Cuando estás bien y decente es maravilloso ir a ganar, y cuando estás mal te picas con el de al lado. El ciclista tiene que tener retos y me lo planteo como tal, porque sino, no lo afrontas de la misma manera. Un buen ciclista de carretera puede participar, pero para disputar la Titan Desert tienes que saber controlar las bajadas y saber navegar", señaló.

Para Luis León Sánchez, que además debuta en esta prueba, está claro que haber estado en las pruebas de Almería y Arabia Saudí le va a ayudar "mucho" en Marruecos. "Compartir equipo con estas estrellas es increíble y sabemos que a Marruecos no vamos a algo cómodo, pero vamos a intentar aprender lo más rápido posible e ir día a día, ya que para mí va a ser todo nuevo", dijo.

"De la navegación ya tuve que aprender algo en Arabia y en Almería también a saber bajar rápido. Estoy obligado a disfrutar y es muy positivo, porque llevo 20 años de profesional en una pequeña burbuja y no convives con la gente. Ahora, el formato Titan te ayuda a competir y convivir con ellos. Vas solo con la bici, pero cuando terminas el día estás cerca de los demás", confirmó.

El hermano de Miguel Indurain, Prudencio Indurain, también debuta en la Titan Desert y aseguró ir "con una ilusión enorme". "Ahora es un cambio de sector para mí, donde no tengo ninguna experiencia, pero lo importante es el equipo. Soy más para los demás que para mí y tenemos que ir sabiendo que lo vamos a pasar mal", mencionó.

"Mi plan es aprender rápido a base de palos. Nuestros preparadores físicos nos mandan pautas y ese gusanillo que nos salen en las piernas es nuestro límite. Estamos intentando seguir esas pautas y como se que estamos en buenas manos todo va a salir bien. Voy a intentar no sufrir demasiado y llegar con alegría. Me apetece competir y recuperar esa ilusión y espero convertirme en Titán", apuntó.

Finalmente, el director general de RPM y máximo accionista de la Titan World Series, Cristian Llorens, destacó que esta edición es "muy parecida" a la anterior. "El año pasado fueron 39 particpantes del equipo y este año el reto es con 62. Tienen grandísimos campeones y gente que vienen a acabar y vivir la experiencia, por lo que encarnan perfectamente los valores de la Titan y para nosotros que venga el equipo es una bendición", concluyó.