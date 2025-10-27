Leo Harlem apadrina el documental 'El último vuelo del tándem', la bicicleta como vehículo de inclusión

El actor y cómico Leo Harlem apadrinó la presentación del documental 'El último vuelo del tándem', en el que la bicicleta se emplea como vehículo de inclusión. - GAME TV

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor y cómico Leo Harlem ha apadrinado la presentación del cortometraje documental 'El último vuelo del tándem', una historia que enlaza la bicicleta, solidaridad y la inclusión que protagonizan David Martín y Pablo Llobera para renovar un viejo tándem que se emplea con alumnos con discapacidad de la Escuela IDEO de Madrid.

Producido por Game TV, el documental narra el reto de recorrer 100 kilómetros por los alderedores de Madrid por parte de David y Pablo, responsables del Plan Verde del colegio, junto a alumnos y familiares y sobre cómo la bicicleta se convierte en una herramienta de cohesión de jóvenes como Gonzalo, Natalia, Jaime y Sergio.

"El último tándem es una historia sobre bicicletas, inclusión y solidaridad que nos recuerda que la motivación es el mejor de los vehículos para sentir el placer de volar", comentó el director del documental, Nacho Niño, en la presentación del mismo este sábado en el Centro Cultural Alfredo Kraus en Madrid.

Al acto, que estuvo presentado por el cómico Leo Harlem, acudieron, entre otros, la deportista paralímpica de esquí y ciclismo Iraide Rodríguez, la seleccionadora de ciclismo paralímpico, Begoña Luis, la CEO de Ciclos Otero, Sol Otero, el exalumno de Escuela IDEO Jaime López-Fando y Susana Pages, madre de un alumno de la escuela y protagonista en el cortometraje.

La pieza, que se estrenó con motivo de la Semana Europea de la Movilidad celebrada del 16 al 25 de septiembre, ha recibido el segundo premio a Mejor Película rodada en la Comunidad de Madrid en el XVIII Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad.