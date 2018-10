Lobato ficha por el Nippo Vini Fantini italiano

Publicado 23/02/2018 16:13:36 CET

El ciclista español Juan José Lobato, que hace dos meses fue expulsado del LottoNL-Jumbo por consumir somníferos que no fueron suministrados ni prescritos por el equipo, ya tiene nuevo equipo tras fichar por el Nippo Vini Fantini italiano por un año con opción a un segundo.

"Estoy muy contento y agradecido con el Nippo Vini Fantini Europa Ovini por esta gran oportunidad. Han sido unos meses muy duros en los que incluso llegué a creer que mi etapa como profesional había acabado. Sin embargo, no dejé de salir entrenar con la esperanza de encontrar un equipo que confiara en mí", explicó Lobato en una carta abierta.

El gaditano dijo que "los triunfos no se pueden prometer", pero sí que prometió "dejar la piel para agradecer la confianza depositada en esta nueva oportunidad". "Y finalmente también quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo durante estos meses. Vuestros mensajes me han ayudado a salir adelante y a seguir confiando en que todavía me quedan muchos años para disfrutar del mejor deporte del mundo", agradeció a sus aficionados.

Lobato llega a este equipo italiano-japonés tras su despido del LottoNL-Jumbo, su anterior escuadra dentro de una carrera en la que también ha militado en el Andalucía, Euskaltel-Euskadi y Movistar. El ciclista de Trebujena cuenta con un total de 14 victorias como profesional en carreras como el Tour Down Under, el Tour de Dubai o la Vuelta a Burgos.