Luis Pasamontes, invitado especial para la quinta edición de la Xcorial Xtreme

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exciclista profesional Luis Pasamontes será el invitado especial de la quinta edición de la Xcorial Xtreme, que se correrá el próximo 21 de septiembre entre El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, una marcha cicloturista que rendirá homenaje al asturiano, afincado en Madrid.

Luis Pasamontes, natural de Cangas de Narcea, fue profesional entre 2003 y 2012, periodo en el que disputó las tres grandes vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y "fue reconocido como gregario de lujo, acompañando a figuras como Alejandro Valverde en innumerables etapas y siendo un pilar clave en la estrategia del equipo", explicó la organización en una nota de prensa.

Además, entre sus logros personales, destacan la victoria en el Memorial Galera, en una etapa del Tour de Valonia y notables clasificaciones en pruebas de una semana, donde finalizó entre los diez primeros en carreras como el Tour de Gran Bretaña, la Vuelta a Asturias o la Vuelta a Andalucía, entre otras.

Pasamontes se mostró "orgulloso" de que el Club Ciclista Escurialense se haya acordado de él. "Es interesante que se tengan en cuenta a deportistas que no éramos ganadores, pero que lo dábamos todo para que nuestros líderes y equipo consiguieran victorias. Es un mensaje que quiero transmitir a los jóvenes, para que no piensen que sólo los que consiguen triunfos tienen éxito, sino que cualquier persona, dentro de un conjunto, puede disfrutar y tener su momento", expresó.

La Xcorial Xtreme ofrece un recorrido de 119 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo, que guarda similitudes con la penúltima etapa de la Vuelta a España. La salida tendrá lugar en El Escorial y ambas pruebas comparten pasos como el Alto de El León, Los Ángeles de San Rafael y el puerto de Navacerrada por el lado segoviano de las 7 Revueltas. La meta será en San Lorenzo de El Escorial.

El invitado especial de esta quinta edición apuntó que le gusta "disfrutar del cicloturismo al máximo". "Los avituallamientos, reagrupamientos, poder charlar con otros cicloturistas, es decir, vivirlo de otra manera a cuando era profesional y, sobre todo, de pasármelo muy bien sobre la bicicleta, que es lo que haré en la Xcorial Xtreme", concluyó Pasamontes.