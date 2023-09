El Movistar Team firma a la promesa británica Cat Ferguson

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team ha firmado a la promesa británica de 17 años Cat Ferguson, una de las mejores ciclistas del mundo en categoría júnior, con prueba en agosto de 2024 y posterior contrato hasta 2027 una vez sea profesional, continuando así su apuesta por el desarrollo de jóvenes talentos.

"La ciclista británica (17 años), gran sensación del pelotón junior esta temporada, pasará a prueba con las 'azules' en agosto de 2024 y accederá después al pelotón WorldTour con un contrato por tres campañas (2025-27)", anunció el Movistar Team en un comunicado.

Para Cat Ferguson, es un "sueño hecho realidad" poder pasar con Movistar Team a profesionales. "Desde la primera vez que hablamos me he sentido muy a gusto y me ha parecido un entorno muy familiar. Su objetivo conmigo siempre ha sido ir desarrollando poco a poco mis habilidades", declaró Ferguson en declaraciones facilitadas por el equipo.

La de Yorkshire disputará la temporada 2024, a partir del 1 de agosto, en periodo de prueba, gracias a la norma que permite a ciclistas en segundo año de categoría juvenil correr en profesionales, y a partir del 1 de enero de 2025 se convertirá en miembro de pleno derecho del equipo telefónico.

Ferguson es una ciclista multidisciplinar que ha logrado triunfar en 2023 en el Tour de Flandes, el Trofeo Binda, una etapa de la prueba vasca de la Nations Cup, otra en el Tour du Gevaudan del certamen UCI y el Campeonato Británico CRI, además de la plata en la prueba en línea de los Mundiales de Glasgow.