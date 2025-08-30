Philipsen se impone al sprint en la novena etapa de La Vuelta

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, logró este sábado su segunda victoria en la Vuelta Ciclista a España, tras imponerse en la octava etapa disputada entre las localidades aragonesas de Monzón Templario y de Zaragoza sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) continúa como líder.

La jornada, como estaba previsto tras dos de montaña, se decidió en la llegada al sprint, donde Philipsen volvió a dejar claro que es uno de los mejores en estas lides y en la 'grande', consiguiendo pese a la oposición del italiano Elia Viviani (Lotto) repetir triunfo en la ronda española tras la lograda del mismo en el estreno en Novara (Italia).

No hubo sorpresas tampoco camino de Zaragoza pese al viento en una jornada bastante tranquila antes de que los favoritos tengan que afrontar una nueva jornada con final en alto que marcará el primer día de descanso en esta Vuelta a España.

Pese a ello, hubo tres aventureros que trataron de buscar su suerte, sin éxito tampoco. La escapada del día fue totalmente de color español protagonizada por Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH). El trío nacional lo probó pronto aprovechando la tradicional 'pereza' del pelotón, sabedor de que había mucho terreno para acabar con este intento.

Los tres corredores amasaron una ventaja que no fue nunca demasiado preocupante ante el control que establecieron en el grupo el Alpecin-Deceuninck, preparando ya la etapa para Philipsen, el Israel-Premier Tech y el Lidl-Trek. Poco a poco, la ventaja fue menguando y la aventura de Bou, Samitier y Faura, el primero en perder contacto con sus compañeros, concluyó a 17 kilómetros de la meta de Zaragoza.

A partir de ahí, comenzó la habitual batalla por ir cogiendo una buena posición para la llegada en las calles de la capital aragonesa, incluido el Visma-Lease a Bike del danés Jonas Vingegaard. Lotto fue el último que logró ponerse delante para las opciones de Elia Viviani, que fue el que más le peleó el triunfo a Philipsen, al que ni siquiera frenó que el italiano le cerrase un tanto hacia las vallas.

Este domingo se disputará la novena etapa de esta Vuelta Ciclista a España, con salida en la localidad riojana de Alfaro y meta en la estación de esquí de Valdezcaray, de primera categoría, un puerto largo, 13,2 kilómetros, pero no excesivamente duro y única dificultad montañosa del día.