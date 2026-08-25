Pogacar da el primer golpe a La Vuelta en Andorra

El ciclista Tadej Pogacar recibe el maillot rojo como líder en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 22 de agosto de 2026, en Mónaco (Francia). La Vuelta Ciclista a España 2026 arranca hoy, 22 de agosto, en Mónaco y termina el domingo 13 de s - Laurent Coust / Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) se hizo fuerte en la general de La Vuelta a España con un ataque a 50 kilómetros de meta en la cuarta etapa celebrada este martes en Andorra, donde se impuso con casi tres minutos de ventaja.

Sin ser ya sorpresa, Pogacar, que se vistió de rojo con la crono del primer día en Mónaco el pasado sábado, respondió a lo que cabía esperar por parte del máximo favorito en una jornada corta, 104,8 kilómetros, pero con mucha montaña: Port d'Envalira, Collada de Baixails, Col de Ordino y Alto de La Comella.

El cinco veces campeón del Tour, tras su exhibición hace un mes, dio su enésimo recital, después de la suspensión el lunes por el mal tiempo. Del granizo, la lluvia y la evasión in extremis de los corredores para refugiarse, se pasó al vendaval Pogacar, quien aprovechó la subida más exigente para marcharse en solitario.

El del UAE Team Emirates-XRG, que quiere la gran vuelta que le falta, estuvo tranquilo ante los numerosos ataques en busca de la fuga en los primeros kilómetros. En la Collada de Beixalís, en sus rampas más duras, Pogacar se marchó, bajo el amago de perseguirle que no fue a más de Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

Por detrás, la falta de entendimiento y los distintos ataques hizo complicada la persecución a un líder que fue aumentando su renta. Con la subida a Coll d'Ordino, la ventaja era de minuto y medio sobre Gall y Oscar Onley (Netcompany Ineos).

Un cuatro veces ganador de La Vuelta como Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), a sus 36 años, demostró sus ganas de dar guerra, al igual que Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), ante el riesgo de dejar escapar el podio de la general, el español Enric Mas (Movistar Team) o Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike).

Pogacar completó su escapada más larga en una gran vuelta para ganar en solitario después del último esfuerzo en el Alt de la Comella. La lucha por detrás, para la victoria de los mortales y esos puestos importantes arriba, también tuvo su emoción, con un esprint a 2:39 del maillot rojo en el que entraron por este orden: Jarno Widar (Lotto-Intermarché), Gall, Onley y Kuss.

En la general, por detrás de la máquina eslovena, que ya ganó en Andorra hace siete años, segundo se colocó Roglic, a 3:21, y tercero Enric Mas, a 3:32. Carapaz, que perdió unos segundos al final, se quedó a casi 20 del podio. Este miércoles, La Vuelta vivirá una quinta etapa de 173 kilómetros Falset y Terres de l'Ebre.