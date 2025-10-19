Primoz Roglic gana la primera Andorra Cycling Masters

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Primoz Roglic se proclamó vencedor de la primera edición de la Andorra Cycling Masters, disputada este fin de semana en el Principado y que reunió a cuatro de los mejores ciclistas del mundo: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Isaac del Toro y el propio Roglic.

El esloveno fue el más regular en las dos pruebas puntuables -una cronoescalada al Coll de la Gallina y una carrera en circuito urbano-, sumando un total de 55 puntos, por delante de Del Toro (51), Pogacar (42) y Vingegaard (36).

La competición arrancó con una exigente cronoescalada de ocho kilómetros al Coll de la Gallina, donde Roglic impuso su ley con un registro de 25 minutos y 39 segundos, seguido por Pogacar (25:59), Del Toro (28:05) y Vingegaard (29:24).

Horas más tarde, las calles de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany se convirtieron en un vibrante circuito urbano que congregó a miles de aficionados. Tras quince vueltas de espectáculo, Isaac del Toro cruzó la meta en primera posición, por delante de Roglic, Pogacar y Vingegaard. Sin embargo, los puntos obtenidos en la meta volante permitieron a Roglic alzarse con el título.

La Andorra Cycling Masters, que nace con la vocación de unir espectáculo, deporte y entretenimiento audiovisual, sirvió además como escenario para la grabación de un 'docushow' exclusivo, que mostrará no solo la rivalidad deportiva de las grandes estrellas del ciclismo, sino también su faceta más humana y desconocida.