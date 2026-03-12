La RFEC quiere albergar una prueba de la UCI Mountain Bike World Series en España en 2027 - RFEC

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha tenido este jueves una reunión con representantes de Warner Bros Discovery Cycling Events, la empresa organizadora Ocisport y el equipo técnico del laureado exciclista español Carlos Coloma para estudiar la posibilidad de que España acoja en 2027 una prueba de la UCI Mountain Bike World Series.

Todas las partes mostraron su predisposición a trabajar para alcanzar un acuerdo que permita que la primera prueba de la Whoop UCI Mountain Bike World Series de la temporada 2027 se dispute en España, que no alberga una cita del circuito desde 2009, cuando la antigua Copa del Mundo de cross country olímpico se celebró en Madrid.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la federación y sirvió para explorar diferentes vías de colaboración que permitan que el país vuelva a formar parte del calendario del principal circuito internacional de bicicleta de montaña organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En la reunión participaron el vicepresidente de Warner Bros Discovery Cycling Events, Chris Ball, junto a otros miembros de la organización como Eve Gazagnes, Connor Hearn y Ludovic Megret, además del director de Ocisport, Albert Balcells.

También estuvieron presentes el propio Carlos Coloma junto a su equipo técnico y el presidente de la RFEC, José Vicioso, acompañado por el asesor jurídico federativo José Rodríguez.