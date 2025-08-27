Ricardo Ten, Sergio Garrote y Manuela Vos lideran a España en el Mundial de Ciclismo Paralímpico de Carretera

Archivo - Ricardo Ten durante la contrarreloj C1 de Paris 2024 - CPE - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas Ricardo Ten, Sergio Garrote y Manuela Vos lideran la expendición de 21 deportistas nacionales que competirán desde este jueves al domingo en el Campeonato del Mundo Paralímpico de Carretera que se celebra en la localidad belga de Ronse del 28 al 31 de agosto.

Desde este jueves, los convocados por la nueva seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez intentarán mantener su buen estado de forma en las citas internacionales y seguir sumando medallas y maillots arcoíris, como ya ocurriese el año pasado en Zúrich en el Mundial, donde se lograron cuatro títulos y nueve metales.

El combinado nacional contará con una expedición compuesta por 21 ciclistas, donde algunos de ellos son debutantes en un Mundial, pero llegan con la ambición de poder realizar un buen papel en tierras belgas. Cabe destacar también la presencia de ciclistas provenientes del equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas como Juan Alberto Jiménez (MC3), Gonzalo García Abella (MT1), Imanol Arriortua (MB), Joan Sansó (MB), Nacho Rodrigo (MB), David Mouriz (MH3), Manuela Vos (WH1), Verónica Rodríguez (WC2) y Antonio Ramón Prieto (MT2).

En la categoría de bicis competirán el doble campeón del mundo Ricardo Ten (MC1), que buscará seguir aumentando un palmarés ya de leyenda un año después de brillar en París 2024 con tres metales, Maurice Eckhard (MC2), Luis Javier Arcega (MC2), Eduardo Santas (MC3), Juan Alberto Jiménez (MC3), Damián Ramos (MC4) y Verónica Rodríguez (WC2), que debuta en la competición.

Además, la selección española pondrá en liza tres tándems, los integrados por Imanol Arriortua y Fran García Rus, el que conforman Joan Sansó y Eloy Teruel y el debutante mundialista formado por Nacho Rodrigo y Óscar Hernández.

Entre los handbikes, los campeones del mundo Sergio Garrote (MH2) y Manuela Vos (WH1) encabezan el plantel formado también por David Mouriz (MH3), Luis Miguel García-Marquina (MH3) y la triatleta Eva María Moral (WH4). Por su parte, a los triciclos se subirán los habituales Gonzalo García Abella (MT1) y Joan Reinoso (MT2) y Antonio Ramón Prieto (MT2), que hace su primera aparición en una cita mundialista.