Ricardo Ten vuelve a reinar en la contrarreloj del Mundial adaptado de Ronse

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo paralímpico ha vuelto a subir a lo más alto del podio en el Campeonato del Mundo, que se disputa en Ronse (Bélgica), gracias a la victoria de Ricardo Ten en la contrarreloj de la categoría C1, sumando su cuarto título en esta disciplina (tercero consecutivo) y ampliando su palmarés a 17 títulos entre pista y carretera.

La lluvia hizo acto de presencia en el circuito belga para cuajar la épica de Ten, quien este año se ha recuperado de dos roturas de clavícula. El valenciano únicamente estuvo rezagado en el primer punto intermedio, con cuatro segundos de desventaja respecto al francés Thomas Tarou. A partir de ahí, comenzó una contrarreloj contra sí mismo, ya que no pudo tener referencias debido a un problema con la emisora.

En el segundo intermedio cambiaron las tornas y Ten comenzó a irse sobre el asfalto tras cesar la lluvia. Finalmente, el español llegó a la meta para vestirse de arcoíris con una diferencia de 32 segundos sobre el polaco Zbigniew Maciejewski y de 1:17 sobre el alemán Pierre Senska.

"Tras tener el percance con el auricular, he ido a sensaciones, por lo que hemos intentado dar el máximo, aunque teníamos ciertas dudas porque nos faltaban ritmo de competición y kilómetros en las piernas", dijo Ten a los medios de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Respecto a la categoría C2, Luis Arcega y Maurice Eckhard ocuparon la sexta y octava plaza, respectivamente, en una prueba que dominó el francés Alexandre Léauté. En C3, Eduardo Santas se quedó a solo seis décimas de colgarse la medalla de bronce, tras hacer una contrarreloj de menos a más; el que fue en 2022 campeón del mundo en Baie Comeau acabó a 14 segundos del ganador, el canadiense Alexandre Hayward.

En esa misma categoría, el aragonés Juan Alberto Jiménez acabó en la décima posición. Por su parte, Damián Ramos fue quinto en C4 y repitió el resultado que obtuvo en Zúrich en una contrarreloj con triunfo del francés Mattis Lebeau. Entre las chicas, Verónica Rodríguez participaba en su primer Mundial adaptado y concluyó sexta en la prueba de WC2.

Imanol Arriortua y Fran Rus, que lograron la medalla de bronce el año pasado en Zúrich, fueron esta vez el mejor tándem nacional al ocupar la cuarta plaza, a 37 segundos de la tercera posición durante una prueba ganada por los franceses Elie de Carvalho y Mickaël Guichard. Por su parte, Joan Sansó y Eloy Teruel terminaron en el octavo puesto.