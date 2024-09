Roglic: "Esto está lejos de estar hecho"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), nuevo líder de La Vuelta después de ganar este viernes la decimonovena etapa de La Vuelta 24, disputada entre Logroño y el Alto de Moncalvillo sobre 173,5 kilómetros, ha asegurado que todo "está lejos de estar hecho" y que por eso deben centrarse en hacer un buen papel este sábado en una "dura" penúltima etapa.

"Tenía buenos recuerdos de este puerto, y no he desaprovechado la oportunidad. Estoy contento. Realmente no era el plan -controlar tanto-. Yo dije que no necesitaba ganar la etapa, pero algunos compañeros del equipo me han dicho 'no te escucharemos, trabajaremos igualmente'. Teníamos que ir a una, así que hemos ido a por ello", señaló tras la etapa.

"Mañana es la última gran etapa, y será muy dura. Y como no hacemos el habitual circuito en Madrid, tenemos otra etapa decisiva con la contrarreloj, así que esto está lejos de estar hecho. La verdad es que estoy sorprendido con las diferencias. Por supuesto, es mejor que ir cinco minutos por detrás. Así pues, estoy contento con la manera en que me estoy desenvolviendo, y estoy contento por mis compañeros", concluyó.