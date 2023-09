Sepp Kuss: "He sufrido más que en el Angliru"

El estadounidense reconoce los nervios en Madrid y el cierre de la Vuelta como campeón



MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) confesó haber sufrido más este domingo en Madrid que nunca en su carrera, esperando el desenlace y su triunfo en la Vuelta a España, el mayor logro de su trayectoria con "muchos recuerdos y grandes momentos".

"Es increíble. Creo que hoy ha sido la etapa en la que he sufrido más de toda la carrera, estoy contento de que se haya acabado. Sentía la sensación que sería una etapa rápida cuando he visto a todos los corredores que se preparaban para atacar. He sufrido más hoy de lo que lo hice en Angliru", dijo.

Kuss rubricó su triunfo en la grande española tras una última etapa movida en Madrid, con fuga y pelea hasta el final. El estadounidense lideró el triplete del Jumbo, secundado en el podio por el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Primoz Roglic. "Ha sido una bonita manera de rematarlo. No, no soy diferente ahora que he ganado La Vuelta, para nada. Seguiré siendo yo mismo. Será algo que te cambie la vida, seguro", afirmó.

"Creo que me acordaré de esta experiencia con muchos recuerdos divertidos. Todavía lo estoy asimilando, creo que esto me tomará un tiempo. Ahora, gran celebración. Tengo aquí a familia y amigos, será realmente especial estar con todos los corredores y el staff, recordando historias de estas tres semanas. Muchos recuerdos y grandes momentos", terminó.