Sergio Mantecón se aúpa al liderato de la Skoda Titan Desert Morocco en una tercera etapa con abandono de Josep Betalú

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El español Sergio Mantecón (Scott Cala Bandida) se ha adjudicado este martes la tercera etapa de la Skoda Titan Desert Morocco 2024 y se ha aupado al liderato de la prueba, en una jornada marcada por el abandono de Josep Betalú (KH-7), que aspiraba a conseguir su quinta Titan, y en la que la neerlandesa Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport) continúa como firme líder tras entrar en meta al mismo tiempo que Pilar Fernández (KH-7).

El valenciano fue el más fuerte en el ajustadísimo esprint final que le dio el triunfo de etapa sobre el suizo Konny Looser (Kosner-Saltoki Home) y que le permitió desbancar en el liderato de la clasificación general al murciano Luis León Sánchez (Kosner-Saltoki Home), que el lunes se aupó a lo más alto.

Mientras, la noticia negativa del día en la etapa maratón, disputada entre Tourza y M'ssici sobre de 91 kilómetros, la daba el cuatro veces campeón de la Titan Desert, Josep Betalú, que empezó a encontrarse mal tras finalizar la segunda etapa y que, tras varias pruebas, siguió la recomendación médica de abandonar la carrera.

El día comenzó con calma y con un grupo muy grande de corredores liderando el pelotón, y no fue hasta la mitad de etapa cuando este empezó a romperse. Tres corredores llegaron a pelear el esprint: el antiguo líder, Luis León Sánchez; el doble campeón de la carrera, Konny Looser; y Sergio Mantecón, que se impuso a ambos para adjudicarse la victoria.

"Llevo tres etapas en las que siempre he pensado que iba a ir líder y al final no. Creo que esta vez sí, pero el sprint ha sido tan ajustado que no sé aún si creérmelo", señaló Mantecón tras la etapa.

En la categoría femenina, las dos líderes de la general, Pilar Fernández y Tessa Kortekaas, llegaron al ecuador mezcladas en el grupo que lideraba el pelotón. A partir de ahí, la carrera se rompió y la neerlandesa logró abrir hueco con la ciclista de KH7.

La española logró acoplarse a un grupo de varios corredores, entre los que estaba Miguel Induráin, y las dos ciclistas quedaron agrupadas en el mismo grupo. Finalmente, Kortekaas abrió unos metros dentro de todos y añadió siete segundos a la ya amplia diferencia que tiene sobre sus perseguidoras.

"La etapa ha empezado rápida desde el principio. Íbamos en un grupo grande y luego hemos podido abrir hueco. Por desgracia, al final ha podido enlazar conmigo", apuntó Kortekaas.