Van der Poel firma un doblete bestial y Pellizzari se viste de 'azzurro' en la Tirreno

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) se adjudicó este jueves la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático, disputada entre Tagliacozzo y Martinsicuro sobre 213 kilómetros, al imponerse con autoridad en el esprint de un grupo selecto de 14 corredores tras una jornada de desgaste que terminó con cambio de líder en la general, ahora en manos del italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe).

El campeón del mundo de ciclocross confirmó su gran estado de forma con su segunda victoria en lo que va de 'Carrera de los dos Mares' al dominar un esprint final condicionado por el fuerte viento de cara y por la dureza en los últimos kilómetros.

Pellizzari sorprendió con una inteligente maniobra para ser segundo por detrás de la 'Bestia' y aprovechar la bonificación de seis segundos para arrebatarle el liderato en la general provisional al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), que fue décimo en la etapa, mientras que el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) fue tercero.

La jornada estuvo marcada por una numerosa fuga inicial de doce corredores, entre ellos los españoles Iván García Cortina (Movistar Team) y Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), que animaron el desarrollo de la etapa. Sevilla, además, reforzó su liderato en la clasificación de la montaña al puntuar en las ascensiones de Ovindoli y Valico delle Capannelle.

Sin embargo, el control del pelotón por parte de UAE Team Emirates-XRG neutralizó cualquier intento de sorpresa y la carrera se rompió definitivamente en la dura rampa de Tortoreto, de 1,6 kilómetros al 8,4 por ciento de pendiente media, donde el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) endureció el ritmo y provocó una selección que dejó al frente a los principales aspirantes, entre ellos Wout van Aert, Primoz Roglic o Filippo Ganna.

El grupo cabecero, que también incluía a Ben Healy y Giulio Ciccone, se vigiló durante los kilómetros finales hasta desembocar en un esprint reducido en Martinsicuro, donde Van der Poel lanzó su potente aceleración para sellar un doblete de prestigio, tras ganar la segunda etapa en San Gimignano.

Un ataque que permitió, al mismo tiempo, que Pellizzari se intentara pegar a su rueda y pudiera ser segundo para vestirse con la 'maglia azzurra' de líder antes de las exigentes etapas que esperan en las colinas de Las Marcas, empezando por una quinta etapa, este viernes, entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio de 184 kilómetros y con la cota del Santuario del Beato Sante (4,2 kilómetros al 6,2 por ciento) justo antes del breve y explosivo descenso a meta.