Aleksandar Vukic 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Aleksandar Vukic (6-1, 6-2) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Jodar y su habilidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. Durante el encuentro, Jodar demostró una notable eficacia en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y capitalizando las oportunidades de quiebre para asegurar su victoria. La capacidad de Jodar para romper el servicio de Vukic en momentos clave del partido fue determinante para el desenlace del mismo, permitiéndole avanzar con confianza a la siguiente ronda del torneo. En el primer set, Jodar estableció rápidamente su dominio, manteniendo su servicio y logrando quiebres consecutivos que le permitieron cerrar el set con un contundente 6-1. El segundo set siguió un patrón similar, con Jodar aprovechando sus oportunidades de quiebre y manteniendo la presión sobre Vukic, lo que le llevó a ganar el set por 6-2 y asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Miami Open. La actuación de Rafael Jodar en este partido refleja su solidez en la pista dura y su capacidad para ejecutar su estrategia de juego con precisión, lo que lo convierte en un competidor formidable en las siguientes rondas del torneo.



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