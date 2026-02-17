Alexandra Eala 2 - 0 Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista filipina Alexandra Eala ha avanzado a los octavos de final del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la italiana Jasmine Paolini (6-1, 7-6) en un encuentro que destacó por los momentos decisivos manejados por Eala, especialmente en el tiebreak del segundo set para cerrar el partido. En el primer set, Eala demostró superioridad manteniendo su servicio y logrando romper el de Paolini en varias ocasiones, lo que le permitió cerrar el set por un contundente 6-1. El segundo set fue más disputado, llegando a un tiebreak donde Eala supo imponerse para asegurar su victoria y el pase a la siguiente ronda. Las estadísticas de saque de Eala fueron destacables, con un porcentaje de primeros servicios ganados y una eficacia en los puntos de break que le dieron la ventaja necesaria para llevarse el partido. Su capacidad para mantener la calma en los momentos críticos y su eficacia al servicio fueron clave para su triunfo. Con este resultado, Alexandra Eala se asegura un lugar en los octavos de final del Dubai Duty Free Tennis Championships, continuando su camino en este importante torneo WTA 1000.



