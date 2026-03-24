Amanda Anisimova 0 - 2 Belinda Bencic: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.





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La tenista suiza Belinda Bencic ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Amanda Anisimova con un resultado de 6-2, 6-2. Durante el encuentro, Bencic mostró una sólida actuación, consiguiendo romper el servicio de Anisimova en varias ocasiones, lo que le permitió llevarse ambos sets por la vía rápida. En el primer set, Bencic logró romper el servicio de Anisimova en el tercer y séptimo juego, mientras que en el segundo set, repitió la hazaña en el tercer y quinto juego, demostrando su dominio en el partido. Las estadísticas de saque de Bencic también reflejan su superioridad durante el partido, con un alto porcentaje de primeros servicios y una efectividad notable en puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio. Esto, combinado con su habilidad para capitalizar las oportunidades de quiebre, cimentó su camino hacia la victoria. Con este triunfo, Bencic no solo avanza a la siguiente ronda del Miami Open, sino que también refuerza su posición como una de las tenistas destacadas en el circuito WTA, mostrando tanto su destreza en la pista dura como su capacidad para competir al más alto nivel.



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