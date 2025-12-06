Athletic 1 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 1 - 0 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 6 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el estadio San Mames ante 48,904 espectadores, el Athletic se impuso por la mínima diferencia de 1-0 frente al Atlético de Madrid, gracias a un tanto de Alex Berenguer en el minuto 85, asistido por Nico Williams. Este resultado deja al Athletic con 23 puntos, situándolos en la séptima posición de la tabla, mientras que el Atlético de Madrid, pese a la derrota, se mantiene en la cuarta posición con 31 puntos, aún en zona de clasificación para la Champions. La posesión del balón favoreció al Atlético de Madrid con un 56%, indicativo de su intento por controlar el juego, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final.
El partido estuvo marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego, donde el Atlético de Madrid buscó sin éxito el empate. Las amonestaciones fueron una constante, reflejo de la disputa en el campo, con tarjetas amarillas para Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta y Aymeric Laporte del lado del Athletic, y para Conor Gallagher y Koke del Atlético de Madrid. No hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas en el partido. Este triunfo permite al Athletic acercarse a posiciones europeas, mientras que el Atlético de Madrid deberá reajustar su estrategia para mantenerse en los puestos de vanguardia de la Liga.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.82), Aitor Paredes, Aymeric Laporte (Daniel Vivian, min.33), Yuri Berchiche; Oihan Sancet (Urko Izeta, min.82), Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.66), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta (Unai Gomez, min.66).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Clement Lenglet (Matteo Ruggeri, min.62), David Hancko, Marc Pubill; Conor Gallagher (Koke, min.46), Pablo Barrios, Thiago Almada (Alexander Soerloth, min.62), Giuliano Simeone, Nico Gonzalez (Giacomo Raspadori, min.72), Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.66).
--GOLES.
1-0, min.85: Alex Berenguer (Nico Williams) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Mario Melero y Jose Munuera. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.14), Inigo Ruiz de Galarreta (min.20), Aymeric Laporte (min.28), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Conor Gallagher (min.12), Koke (min.90+4), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames (48,904 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Atlético de Madrid
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 4
|Remates
| 10
| 8
|Corners
| 5
| 6
|Faltas
| 9
| 12
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Centros
| 16
| 12
|Saques de Banda
| 23
| 29
|Saques de Portería
| 8
| 12
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 10
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 15
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 23
| 16
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|01/03/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Athletic Bilbao
|31/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Atlético
|27/04/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Athletic Bilbao
|16/12/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
|26/11/2025
| Champions
| Atlético
| 2-1
| Inter
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Athletic Bilbao
| Paris Saint-Germain
|14/12/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Athletic Bilbao
|22/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Espanyol
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/12/2025 21:00
| Champions
| PSV Eindhoven
| Atlético
|13/12/2025 14:00
| LaLiga
| Atlético
| Valencia
|21/12/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Atlético