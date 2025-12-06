Athletic 1 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Actualizado: sábado, 6 diciembre 2025 22:56

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el estadio San Mames ante 48,904 espectadores, el Athletic se impuso por la mínima diferencia de 1-0 frente al Atlético de Madrid, gracias a un tanto de Alex Berenguer en el minuto 85, asistido por Nico Williams. Este resultado deja al Athletic con 23 puntos, situándolos en la séptima posición de la tabla, mientras que el Atlético de Madrid, pese a la derrota, se mantiene en la cuarta posición con 31 puntos, aún en zona de clasificación para la Champions. La posesión del balón favoreció al Atlético de Madrid con un 56%, indicativo de su intento por controlar el juego, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final. El partido estuvo marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego, donde el Atlético de Madrid buscó sin éxito el empate. Las amonestaciones fueron una constante, reflejo de la disputa en el campo, con tarjetas amarillas para Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta y Aymeric Laporte del lado del Athletic, y para Conor Gallagher y Koke del Atlético de Madrid. No hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas en el partido. Este triunfo permite al Athletic acercarse a posiciones europeas, mientras que el Atlético de Madrid deberá reajustar su estrategia para mantenerse en los puestos de vanguardia de la Liga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.82), Aitor Paredes, Aymeric Laporte (Daniel Vivian, min.33), Yuri Berchiche; Oihan Sancet (Urko Izeta, min.82), Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.66), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta (Unai Gomez, min.66).

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Clement Lenglet (Matteo Ruggeri, min.62), David Hancko, Marc Pubill; Conor Gallagher (Koke, min.46), Pablo Barrios, Thiago Almada (Alexander Soerloth, min.62), Giuliano Simeone, Nico Gonzalez (Giacomo Raspadori, min.72), Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.66).

--GOLES.
1-0, min.85: Alex Berenguer (Nico Williams) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Mario Melero y Jose Munuera. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.14), Inigo Ruiz de Galarreta (min.20), Aymeric Laporte (min.28), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Conor Gallagher (min.12), Koke (min.90+4), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
San Mames (48,904 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Athletic de Bilbao Atlético de Madrid
Goles 1 0
Remates Fuera 7 4
Remates 10 8
Corners 5 6
Faltas 9 12
Posesión 44% 56%
Tiros Bloqueados 0 2
Fueras de Juego 1 2
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Centros 16 12
Saques de Banda 23 29
Saques de Portería 8 12
Tratamientos 4 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 14 10
Paradas 2 2
Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 40 16
2 Champions Real Madrid 36 15
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 31 16
5 Europa League Betis 24 15
6 Conference League Espanyol 24 14
7 Permanencia Athletic Bilbao 23 16
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao
31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético
27/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Athletic Bilbao
16/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Atlético




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo
26/11/2025 Champions Atlético 2-1 Inter
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
10/12/2025 21:00 Champions Athletic Bilbao Paris Saint-Germain
14/12/2025 16:15 LaLiga Celta Athletic Bilbao
22/12/2025 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Espanyol




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/12/2025 21:00 Champions PSV Eindhoven Atlético
13/12/2025 14:00 LaLiga Atlético Valencia
21/12/2025 14:00 LaLiga Girona Atlético


