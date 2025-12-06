Athletic 1 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 1 - 0 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el estadio San Mames ante 48,904 espectadores, el Athletic se impuso por la mínima diferencia de 1-0 frente al Atlético de Madrid, gracias a un tanto de Alex Berenguer en el minuto 85, asistido por Nico Williams. Este resultado deja al Athletic con 23 puntos, situándolos en la séptima posición de la tabla, mientras que el Atlético de Madrid, pese a la derrota, se mantiene en la cuarta posición con 31 puntos, aún en zona de clasificación para la Champions. La posesión del balón favoreció al Atlético de Madrid con un 56%, indicativo de su intento por controlar el juego, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final. El partido estuvo marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego, donde el Atlético de Madrid buscó sin éxito el empate. Las amonestaciones fueron una constante, reflejo de la disputa en el campo, con tarjetas amarillas para Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta y Aymeric Laporte del lado del Athletic, y para Conor Gallagher y Koke del Atlético de Madrid. No hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas en el partido. Este triunfo permite al Athletic acercarse a posiciones europeas, mientras que el Atlético de Madrid deberá reajustar su estrategia para mantenerse en los puestos de vanguardia de la Liga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.82), Aitor Paredes, Aymeric Laporte (Daniel Vivian, min.33), Yuri Berchiche; Oihan Sancet (Urko Izeta, min.82), Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.66), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta (Unai Gomez, min.66).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Clement Lenglet (Matteo Ruggeri, min.62), David Hancko, Marc Pubill; Conor Gallagher (Koke, min.46), Pablo Barrios, Thiago Almada (Alexander Soerloth, min.62), Giuliano Simeone, Nico Gonzalez (Giacomo Raspadori, min.72), Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.66).



--GOLES.

1-0, min.85: Alex Berenguer (Nico Williams) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Mario Melero y Jose Munuera. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.14), Inigo Ruiz de Galarreta (min.20), Aymeric Laporte (min.28), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Conor Gallagher (min.12), Koke (min.90+4), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

San Mames (48,904 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Atlético de Madrid Goles 1 0 Remates Fuera 7 4 Remates 10 8 Corners 5 6 Faltas 9 12 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 0 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Centros 16 12 Saques de Banda 23 29 Saques de Portería 8 12 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 10 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Betis 24 15 6 Conference League Espanyol 24 14 7 Permanencia Athletic Bilbao 23 16 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético 01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao 31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético 27/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Athletic Bilbao 16/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Atlético









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo 26/11/2025 Champions Atlético 2-1 Inter 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 10/12/2025 21:00 Champions Athletic Bilbao Paris Saint-Germain 14/12/2025 16:15 LaLiga Celta Athletic Bilbao 22/12/2025 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Espanyol









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

