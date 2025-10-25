Athletic 0 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 0 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Athletic 0 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 25 octubre 2025 20:29

Madrid, 25 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Athletic ha perdido este sábado 10/25/2025 6:30:00 PM por 0-1 ante el Getafe en el primer partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Los azulones aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival tras el descanso para anotar el único gol del partido. Borja Mayoral anotó el tanto decisivo en el minuto 75 para dar la victoria al Getafe. El equipo visitante ha sido el que ha llevado la iniciativa en el partido, con más remates y mayor posesión de balón que el Athletic. Destacó la participación ofensiva de Borja Mayoral, autor del gol decisivo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - GETAFE 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue (Jesus Areso, min.31), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.59), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Robert Navarro, min.59), Oihan Sancet (Urko Izeta, min.76), Nico Williams, Gorka Guruzeta (Maroan Sannadi, min.59).

GETAFE: David Soria; Kiko (Javier Munoz, min.85), Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri, Juan Iglesias, Adrian Liso, Coba da Costa (Mario Martin, min.68), Borja Mayoral.

--GOLES.
0-1, min.75: Borja Mayoral.


--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Mario Melero y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.32), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Domingos Duarte (min.88), Diego Rico (min.90+5), Mario Martin (min.90+5), por parte del GETAFE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
San Mames (47,749 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Athletic de Bilbao Getafe
Goles 0 1
Remates Fuera 1 1
Remates 6 6
Pases Totales 438 317
Corners 1 5
Faltas 15 14
Posesión 57% 43%
Tiros Bloqueados 1 2
Fueras de Juego 2 3
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 112 112
Ataques Peligrosos 28 53
Centros 9 19
Saques de Banda 21 29
Saques de Portería 3 5
Tratamientos 4 2
Sustituciones 5 2
Tiros de Falta 17 17
Paradas 2 4
Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 24 9
2 Champions Barcelona 22 9
3 Champions Espanyol 18 10
4 Champions Villarreal 17 9
5 Europa League Atlético 16 9
6 Conference League Betis 16 9
8 Permanencia Athletic Bilbao 14 10
9 Permanencia Getafe 14 10
18 Descenso Celta 7 9
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao
15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe
03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao
27/09/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Getafe




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK
19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca
01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/11/2025 18:30 LaLiga Real Sociedad Athletic Bilbao
05/11/2025 21:00 Champions Newcastle United Athletic Bilbao
09/11/2025 14:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Oviedo




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
31/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Girona
09/11/2025 18:30 LaLiga Mallorca Getafe
23/11/2025 18:30 LaLiga Getafe Atlético


