Athletic 0 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Athletic ha perdido este sábado 10/25/2025 6:30:00 PM por 0-1 ante el Getafe en el primer partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Los azulones aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival tras el descanso para anotar el único gol del partido.
Borja Mayoral anotó el tanto decisivo en el minuto 75 para dar la victoria al Getafe. El equipo visitante ha sido el que ha llevado la iniciativa en el partido, con más remates y mayor posesión de balón que el Athletic. Destacó la participación ofensiva de Borja Mayoral, autor del gol decisivo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - GETAFE 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue (Jesus Areso, min.31), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.59), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Robert Navarro, min.59), Oihan Sancet (Urko Izeta, min.76), Nico Williams, Gorka Guruzeta (Maroan Sannadi, min.59).
GETAFE: David Soria; Kiko (Javier Munoz, min.85), Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri, Juan Iglesias, Adrian Liso, Coba da Costa (Mario Martin, min.68), Borja Mayoral.
--GOLES.
0-1, min.75: Borja Mayoral.
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Mario Melero y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.32), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Domingos Duarte (min.88), Diego Rico (min.90+5), Mario Martin (min.90+5), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames (47,749 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Getafe
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 1
|Remates
| 6
| 6
|Pases Totales
| 438
| 317
|Corners
| 1
| 5
|Faltas
| 15
| 14
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 112
| 112
|Ataques Peligrosos
| 28
| 53
|Centros
| 9
| 19
|Saques de Banda
| 21
| 29
|Saques de Portería
| 3
| 5
|Tratamientos
| 4
| 2
|Sustituciones
| 5
| 2
|Tiros de Falta
| 17
| 17
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|4
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 14
| 10
|9
| Permanencia
| Getafe
| 14
| 10
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|15/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Getafe
|03/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/09/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Athletic Bilbao
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Newcastle United
| Athletic Bilbao
|09/11/2025 14:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Girona
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Getafe
|23/11/2025 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Atlético