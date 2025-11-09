Athletic 1 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

En el enfrentamiento disputado en San Mames, el Athletic se impuso por la mínima diferencia de 1-0 ante el Oviedo, con un gol anotado por Nico Williams, asistido por Aymeric Laporte, en el minuto 25. A pesar de la igualdad en posesión del balón, con el Oviedo teniendo un ligero dominio del 52% frente al 48% del Athletic, fueron los locales quienes mostraron mayor efectividad en el ataque, evidenciado en sus 20 remates, frente a los 4 del Oviedo. Este resultado deja al Athletic con 17 puntos, situándose en la séptima posición de la tabla, mientras que el Oviedo, con 8 puntos, se encuentra en el último lugar, enfrentándose a la amenaza del descenso. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Ilyas Chaira del Oviedo por fuera de juego en el minuto 28, manteniendo así la ventaja mínima del Athletic. Además, en los minutos finales de la primera parte, una revisión del VAR por un posible penalti a favor del Oviedo terminó con la decisión de no otorgar la falta, dejando el marcador sin cambios. Estas acciones fueron cruciales para mantener el resultado a favor del equipo local, que logró sostener su ventaja hasta el final del encuentro.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.72), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Nico Serrano, min.84), Selton Sanchez (Unai Gomez, min.64), Nico Williams (Robert Navarro, min.72), Gorka Guruzeta (Mikel Vesga, min.84).



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto (Alex Fores, min.85), Leander Dendoncker (Kwasi Sibo, min.85), Federico Vinas, Alberto Reina (Luka Ilic, min.72), Ilyas Chaira (Haissem Hassan, min.53), Jose Salomon Rondon (Pablo Agudin, min.72).



--GOLES.

1-0, min.25: Nico Williams (Aymeric Laporte) .

Gol anulado a Ilyas Chaira del Real Oviedo en el minuto 28 .





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Carlos del Cerro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.47), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Aaron Escandell (min.57), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.28: ¡G O O O O O L! ¡Real Oviedo anota! Ilyas Chaira está en la lista de anotadores.



Min.29: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Real Oviedo.



Min.45(+4) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Oviedo.



Min.45(+5) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar el penalti a Real Oviedo!



Min.31: ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Oviedo es anulado debido a fuera de juego.





--ESTADIO.

San Mames (47,209 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Oviedo Goles 1 0 Remates Fuera 11 2 Remates 20 4 Pases Totales 415 465 Corners 7 4 Faltas 11 7 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 2 0 Fueras de Juego 0 4 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 123 60 Ataques Peligrosos 56 27 Centros 21 13 Saques de Banda 23 25 Saques de Portería 5 15 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 11 Paradas 2 6 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 12 7 Permanencia Athletic Bilbao 17 12 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/11/2025 16:15 LaLiga Barcelona Athletic Bilbao 25/11/2025 21:00 Champions Slavia Prague Athletic Bilbao 29/11/2025 18:30 LaLiga Levante Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Oviedo.

