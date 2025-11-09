Athletic 1 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento disputado en San Mames, el Athletic se impuso por la mínima diferencia de 1-0 ante el Oviedo, con un gol anotado por Nico Williams, asistido por Aymeric Laporte, en el minuto 25. A pesar de la igualdad en posesión del balón, con el Oviedo teniendo un ligero dominio del 52% frente al 48% del Athletic, fueron los locales quienes mostraron mayor efectividad en el ataque, evidenciado en sus 20 remates, frente a los 4 del Oviedo. Este resultado deja al Athletic con 17 puntos, situándose en la séptima posición de la tabla, mientras que el Oviedo, con 8 puntos, se encuentra en el último lugar, enfrentándose a la amenaza del descenso.
El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Ilyas Chaira del Oviedo por fuera de juego en el minuto 28, manteniendo así la ventaja mínima del Athletic. Además, en los minutos finales de la primera parte, una revisión del VAR por un posible penalti a favor del Oviedo terminó con la decisión de no otorgar la falta, dejando el marcador sin cambios. Estas acciones fueron cruciales para mantener el resultado a favor del equipo local, que logró sostener su ventaja hasta el final del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.72), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Nico Serrano, min.84), Selton Sanchez (Unai Gomez, min.64), Nico Williams (Robert Navarro, min.72), Gorka Guruzeta (Mikel Vesga, min.84).
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto (Alex Fores, min.85), Leander Dendoncker (Kwasi Sibo, min.85), Federico Vinas, Alberto Reina (Luka Ilic, min.72), Ilyas Chaira (Haissem Hassan, min.53), Jose Salomon Rondon (Pablo Agudin, min.72).
--GOLES.
1-0, min.25: Nico Williams (Aymeric Laporte) .
Gol anulado a Ilyas Chaira del Real Oviedo en el minuto 28 .
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Carlos del Cerro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.47), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Aaron Escandell (min.57), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.28: ¡G O O O O O L! ¡Real Oviedo anota! Ilyas Chaira está en la lista de anotadores.
Min.29: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Real Oviedo.
Min.45(+4) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Oviedo.
Min.45(+5) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar el penalti a Real Oviedo!
Min.31: ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Oviedo es anulado debido a fuera de juego.
--ESTADIO.
San Mames (47,209 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Oviedo
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 11
| 2
|Remates
| 20
| 4
|Pases Totales
| 415
| 465
|Corners
| 7
| 4
|Faltas
| 11
| 7
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 123
| 60
|Ataques Peligrosos
| 56
| 27
|Centros
| 21
| 13
|Saques de Banda
| 23
| 25
|Saques de Portería
| 5
| 15
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 11
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|3
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 17
| 12
|18
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Athletic Bilbao
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Slavia Prague
| Athletic Bilbao
|29/11/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Rayo
|29/11/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Real Oviedo
|05/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Mallorca