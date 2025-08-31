Betis 1 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 31 de agosto de 2025.
En un emocionante encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja ante 65,222 espectadores, el Athletic se impuso por 2-1 al Betis. La primera mitad concluyó sin goles, pero la acción se intensificó en la segunda parte. Marc Bartra, del Betis, desafortunadamente marcó en propia puerta en el minuto 60, dando la ventaja al Athletic. Aitor Paredes amplió la ventaja para los visitantes en el minuto 85, mientras que Cedric Bakambu logró recortar distancias para el Betis en el tiempo añadido, asistido por Junior Firpo. La expulsión de Alex Padilla del banquillo del Athletic en el minuto 90+9 añadió tensión a los momentos finales del partido.
El Athletic, con una posesión del 49% y 15 remates, mostró una sólida actuación ofensiva, mientras que el Betis, a pesar de tener una ligera ventaja en la posesión con un 51% y 10 remates, no pudo capitalizar sus oportunidades. La iniciativa del partido estuvo mayormente en manos del Athletic, que se mostró más efectivo en ataque. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones cruciales en el partido. Este resultado deja al Athletic entre los primeros puestos con 9 puntos tras 3 jornadas, mientras que el Betis se sitúa en la séptima posición con 5 puntos después de 4 partidos, reflejando la competitividad y la importancia de cada punto en la lucha por las posiciones de clasificación europea y la permanencia en la categoría.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 1 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.88), Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Pablo Garcia (Cedric Bakambu, min.72), Giovani Lo Celso (Ezequiel Avila, min.88), Rodrigo Riquelme (Nelson Deossa, min.73), Juan Hernandez.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.76), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Benat Prados (Mikel Vesga, min.62), Inaki Williams (Maroan Sannadi, min.76), Oihan Sancet (Unai Gomez, min.84), Nico Williams (Robert Navarro, min.84), Alex Berenguer.
--GOLES.
0-1, min.60: Marc Bartra (pp).
0-2, min.85: Aitor Paredes.
1-2, min.90(+7): Cedric Bakambu (Junior Firpo) .
Tarjeta Roja al banquillo, a Alex Padilla del Athletic Bilbao en el minuto 90 +9.
Gol en propia puerta Marc Bartra en el minuto 60 .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Carlos del Cerro y Alejandro Hernandez. por parte del REAL BETIS. Amonestó a Benat Prados (min.45+1), Daniel Vivian (min.72), Maroan Sannadi (min.90+8), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (65,222 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 10
| 15
|Pases Totales
| 455
| 435
|Corners
| 4
| 10
|Faltas
| 9
| 17
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 94
| 99
|Ataques Peligrosos
| 28
| 42
|Centros
| 8
| 12
|Saques de Banda
| 17
| 20
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 11
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 3
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 3
|3
| Champions
| Villarreal
| 7
| 3
|4
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|7
| Permanencia
| Betis
| 5
| 4
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|02/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Athletic Bilbao
|03/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Betis
|25/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Athletic Bilbao
|27/08/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/09/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Betis
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Betis
| Real Sociedad
|28/09/2025 19:00
| LaLiga
| Betis
| Osasuna
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/09/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Alavés
|16/09/2025 18:45
| Champions
| Athletic Bilbao
| Arsenal
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Athletic Bilbao