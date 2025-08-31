Betis 1 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 31 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja ante 65,222 espectadores, el Athletic se impuso por 2-1 al Betis. La primera mitad concluyó sin goles, pero la acción se intensificó en la segunda parte. Marc Bartra, del Betis, desafortunadamente marcó en propia puerta en el minuto 60, dando la ventaja al Athletic. Aitor Paredes amplió la ventaja para los visitantes en el minuto 85, mientras que Cedric Bakambu logró recortar distancias para el Betis en el tiempo añadido, asistido por Junior Firpo. La expulsión de Alex Padilla del banquillo del Athletic en el minuto 90+9 añadió tensión a los momentos finales del partido. El Athletic, con una posesión del 49% y 15 remates, mostró una sólida actuación ofensiva, mientras que el Betis, a pesar de tener una ligera ventaja en la posesión con un 51% y 10 remates, no pudo capitalizar sus oportunidades. La iniciativa del partido estuvo mayormente en manos del Athletic, que se mostró más efectivo en ataque. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones cruciales en el partido. Este resultado deja al Athletic entre los primeros puestos con 9 puntos tras 3 jornadas, mientras que el Betis se sitúa en la séptima posición con 5 puntos después de 4 partidos, reflejando la competitividad y la importancia de cada punto en la lucha por las posiciones de clasificación europea y la permanencia en la categoría.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 1 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.88), Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Pablo Garcia (Cedric Bakambu, min.72), Giovani Lo Celso (Ezequiel Avila, min.88), Rodrigo Riquelme (Nelson Deossa, min.73), Juan Hernandez.



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.76), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Benat Prados (Mikel Vesga, min.62), Inaki Williams (Maroan Sannadi, min.76), Oihan Sancet (Unai Gomez, min.84), Nico Williams (Robert Navarro, min.84), Alex Berenguer.



--GOLES.

0-1, min.60: Marc Bartra (pp).

0-2, min.85: Aitor Paredes.

1-2, min.90(+7): Cedric Bakambu (Junior Firpo) .

Tarjeta Roja al banquillo, a Alex Padilla del Athletic Bilbao en el minuto 90 +9.

Gol en propia puerta Marc Bartra en el minuto 60 .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Carlos del Cerro y Alejandro Hernandez. por parte del REAL BETIS. Amonestó a Benat Prados (min.45+1), Daniel Vivian (min.72), Maroan Sannadi (min.90+8), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (65,222 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Athletic de Bilbao Goles 1 2 Remates Fuera 4 5 Remates 10 15 Pases Totales 455 435 Corners 4 10 Faltas 9 17 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 4 4 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 94 99 Ataques Peligrosos 28 42 Centros 8 12 Saques de Banda 17 20 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 19 11 Paradas 5 1 Contra Golpes 3 0



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Athletic Bilbao 9 3 3 Champions Villarreal 7 3 4 Champions Barcelona 6 2 5 Europa League Getafe 6 3 6 Conference League Elche 5 3 7 Permanencia Betis 5 4 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 02/02/2025 LaLiga Betis 2-2 Athletic Bilbao 03/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Betis 25/02/2024 LaLiga Betis 3-1 Athletic Bilbao 27/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/09/2025 16:15 LaLiga Levante Betis 21/09/2025 19:00 LaLiga Betis Real Sociedad 28/09/2025 19:00 LaLiga Betis Osasuna









-Próximos partidos del Athletic.

