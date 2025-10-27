Betis 0 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Actualizado: lunes, 27 octubre 2025 23:01

Madrid, 27 de octubre de 2025.

El Atlético de Madrid ha ganado este lunes por 2-0 al Betis en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports, aprovechando los azulones tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Giuliano Simeone abrió el marcador en el minuto 3 con asistencia de Koke, y Alejandro Baena amplió la ventaja en el 45+1 con pase de Julian Alvarez. El Atlético de Madrid ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa en el partido, con más remates y mayor posesión de balón, destacando la participación ofensiva de Alejandro Baena.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS 0 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-2, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin (Aitor Ruibal, min.69), Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Junior Firpo, min.69); Sofyan Amrabat, Marc Roca (Giovani Lo Celso, min.46), Antony, Pablo Fornals (Nelson Deossa, min.77), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.77).

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.82), Koke (Thiago Almada, min.82), Pablo Barrios (Conor Gallagher, min.55), Nico Gonzalez, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.60), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.60).

--GOLES.
0-1, min.3: Giuliano Simeone (Koke) .
0-2, min.45(+1): Alejandro Baena (Julian Alvarez) .


--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Sanchez. Amonestó a Giovani Lo Celso (min.85), Sofyan Amrabat (min.90+1), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Nico Gonzalez (min.84), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (57,537 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Betis Atlético de Madrid
Goles 0 2
Remates Fuera 7 4
Remates 16 9
Pases Totales 546 420
Corners 2 4
Faltas 10 19
Posesión 57% 43%
Tiros Bloqueados 5 1
Fueras de Juego 4 4
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 145 67
Ataques Peligrosos 89 31
Centros 25 7
Saques de Banda 21 17
Saques de Portería 5 11
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 23 14
Paradas 2 4
Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 27 10
2 Champions Barcelona 22 10
3 Champions Villarreal 20 10
4 Champions Atlético 19 10
5 Europa League Espanyol 18 10
6 Conference League Betis 16 10
18 Descenso Valencia 9 10
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis
27/10/2024 LaLiga Betis 1-0 Atlético
03/03/2024 LaLiga Atlético 2-1 Betis
20/08/2023 LaLiga Betis 0-0 Atlético




-Últimos Resultados del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético
30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt




-Próximos partidos del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
02/11/2025 21:00 LaLiga Betis Mallorca
09/11/2025 18:30 LaLiga Valencia Betis
23/11/2025 16:15 LaLiga Betis Girona




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/11/2025 16:15 LaLiga Atlético Sevilla
04/11/2025 21:00 Champions Atlético Union St.Gilloise
08/11/2025 18:30 LaLiga Atlético Levante


