Betis 0 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid ha ganado este lunes por 2-0 al Betis en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports, aprovechando los azulones tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones.
Giuliano Simeone abrió el marcador en el minuto 3 con asistencia de Koke, y Alejandro Baena amplió la ventaja en el 45+1 con pase de Julian Alvarez. El Atlético de Madrid ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa en el partido, con más remates y mayor posesión de balón, destacando la participación ofensiva de Alejandro Baena.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 0 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin (Aitor Ruibal, min.69), Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Junior Firpo, min.69); Sofyan Amrabat, Marc Roca (Giovani Lo Celso, min.46), Antony, Pablo Fornals (Nelson Deossa, min.77), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.77).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.82), Koke (Thiago Almada, min.82), Pablo Barrios (Conor Gallagher, min.55), Nico Gonzalez, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.60), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.60).
--GOLES.
0-1, min.3: Giuliano Simeone (Koke) .
0-2, min.45(+1): Alejandro Baena (Julian Alvarez) .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Sanchez. Amonestó a Giovani Lo Celso (min.85), Sofyan Amrabat (min.90+1), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Nico Gonzalez (min.84), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (57,537 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Atlético de Madrid
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 4
|Remates
| 16
| 9
|Pases Totales
| 546
| 420
|Corners
| 2
| 4
|Faltas
| 10
| 19
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 4
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 145
| 67
|Ataques Peligrosos
| 89
| 31
|Centros
| 25
| 7
|Saques de Banda
| 21
| 17
|Saques de Portería
| 5
| 11
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 23
| 14
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 19
| 10
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 10
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|27/10/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Atlético
|03/03/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Betis
|20/08/2023
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/11/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Mallorca
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Betis
|23/11/2025 16:15
| LaLiga
| Betis
| Girona
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Sevilla
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Atlético
| Union St.Gilloise
|08/11/2025 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Levante