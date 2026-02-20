Carlos Alcaraz 2 - 0 Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a la final del torneo de Qatar Open, de categoría ATP Tour 500, y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Andrey Rublev (7-6, 6-4) en un emocionante partido. Carlos Alcaraz mostró un rendimiento sólido durante todo el encuentro, especialmente notable en su servicio, donde logró una efectividad del 68% en su primer servicio y consiguió ganar el 41% de los puntos jugados en su primer saque. Además, Alcaraz demostró su habilidad para presionar el servicio de Rublev, logrando romper el saque del ruso en momentos clave del partido. A pesar de enfrentar una dura competencia, Alcaraz supo mantener la calma y aprovechar sus oportunidades, lo que finalmente le aseguró su lugar en la final del torneo. Andrey Rublev, por su parte, tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio y ganó el 30% de los puntos en su primer saque. Aunque Rublev luchó valientemente, no pudo superar la consistencia y el juego estratégico de Alcaraz, especialmente en los momentos críticos del partido. Con esta victoria, Alcaraz no solo avanza a la final del Qatar Open sino que también demuestra su creciente dominio en superficies duras, consolidándose como uno de los jugadores más prometedores y emocionantes de ver en el circuito ATP.



