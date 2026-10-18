Celta de Vigo 2 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.

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El Celta de Vigo ha ganado este domingo al Deportivo Alavés por 2-1 en un partido disputado en el estadio Abanca Balaidos. Tras una primera mitad sin goles, el conjunto local se adelantó en el marcador en el minuto 53 gracias a un tanto de Ferran Jutgla, asistido por Javi Rodriguez. El Celta amplió su ventaja en el minuto 71 con un gol de Javi Rodriguez, quien recibió una asistencia de Iago Aspas. A pesar de que el Alavés tuvo más posesión y remates, no fue hasta el minuto 87 cuando Hugo Novoa logró recortar distancias para los visitantes. Con este resultado, ambos equipos se mantienen con 11 puntos, aunque el Celta de Vigo se coloca por delante del Alavés en la clasificación por diferencia de goles. Ambos equipos están lejos de las posiciones de descenso, pero tampoco tienen asegurada su participación en competiciones europeas.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Sebastian Caceres (Marcos Alonso, min.77); Sergio Carreira, Ilaix Moriba (Aleix Febas, min.46), Hugo Alvarez, Hugo Burcio (Andres Antanon, min.70); Couhaib Driouech (Iago Aspas, min.70), Williot Swedberg (Javi Rueda, min.46), Ferran Jutgla.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Hugo Novoa, min.62), Nicolas Valentini, Nahuel Tenaglia, Abderrahman Rebbach (Aitor Manas, min.88), Ville Koski; Carles Alena (Denis Suarez, min.62), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.88), Pablo Ibanez; Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.62), Lucas Boye.

-GOLES

1-0, min.53: Ferran Jutgla (Javi Rodriguez) .2-0, min.71: Javi Rodriguez (Iago Aspas) .2-1, min.87: Hugo Novoa.

-ÁRBITRO

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Sanchez. Amonestó a Sebastian Caceres (min.15), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Antonio Martinez (min.45), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Abanca Balaidos televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Celta de Vigo Deportivo Alavés Goles 2 1 Remates Fuera 3 5 Remates 7 17 Corners 0 4 Faltas 13 16 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 0 4 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 53 48 Ataques Peligrosos 10 25 Centros 2 15 Saques de Banda 8 17 Saques de Portería 7 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 13 Paradas 7 2 Contra Golpes 3 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 9 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 7 Permanencia Alavés 11 9 8 Permanencia Celta 11 9 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 8

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Últimos Resultados de Deportivo Alavés

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