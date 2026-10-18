Celta de Vigo 2 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 18 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Celta de Vigo ha ganado este domingo al Deportivo Alavés por 2-1 en un partido disputado en el estadio Abanca Balaidos. Tras una primera mitad sin goles, el conjunto local se adelantó en el marcador en el minuto 53 gracias a un tanto de Ferran Jutgla, asistido por Javi Rodriguez. El Celta amplió su ventaja en el minuto 71 con un gol de Javi Rodriguez, quien recibió una asistencia de Iago Aspas. A pesar de que el Alavés tuvo más posesión y remates, no fue hasta el minuto 87 cuando Hugo Novoa logró recortar distancias para los visitantes. Con este resultado, ambos equipos se mantienen con 11 puntos, aunque el Celta de Vigo se coloca por delante del Alavés en la clasificación por diferencia de goles. Ambos equipos están lejos de las posiciones de descenso, pero tampoco tienen asegurada su participación en competiciones europeas.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Sebastian Caceres (Marcos Alonso, min.77); Sergio Carreira, Ilaix Moriba (Aleix Febas, min.46), Hugo Alvarez, Hugo Burcio (Andres Antanon, min.70); Couhaib Driouech (Iago Aspas, min.70), Williot Swedberg (Javi Rueda, min.46), Ferran Jutgla.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Hugo Novoa, min.62), Nicolas Valentini, Nahuel Tenaglia, Abderrahman Rebbach (Aitor Manas, min.88), Ville Koski; Carles Alena (Denis Suarez, min.62), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.88), Pablo Ibanez; Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.62), Lucas Boye.
-GOLES
1-0, min.53: Ferran Jutgla (Javi Rodriguez) .
2-0, min.71: Javi Rodriguez (Iago Aspas) .
2-1, min.87: Hugo Novoa.
-ÁRBITRO
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Sanchez. Amonestó a Sebastian Caceres (min.15), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Antonio Martinez (min.45), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Abanca Balaidos televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Celta de Vigo
| Deportivo Alavés
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 5
|Remates
| 7
| 17
|Corners
| 0
| 4
|Faltas
| 13
| 16
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 53
| 48
|Ataques Peligrosos
| 10
| 25
|Centros
| 2
| 15
|Saques de Banda
| 8
| 17
|Saques de Portería
| 7
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 13
|Paradas
| 7
| 2
|Contra Golpes
| 3
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|7
| Permanencia
| Alavés
| 11
| 9
|8
| Permanencia
| Celta
| 11
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|27/01/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Celta
|16/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
Próximos partidos de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
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|25/10/2026 16:15
| LaLiga
| Celta
| Betis
|31/10/2026 16:15
| LaLiga
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| Celta
|08/11/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Levante
Próximos partidos de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/10/2026 21:00
| LaLiga
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| Malaga
|31/10/2026 21:00
| LaLiga
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| Alavés
|06/11/2026 21:00
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