Cristian Garin 1 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de abril de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al chileno Cristian Garin por 4-6, 6-4, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 50 minutos. En el primer set, Cristian Garin se impuso con un marcador de 6-4, logrando un break crucial en el décimo juego. En el segundo set, Alexander Zverev respondió con un 6-4, rompiendo el servicio de Garin en el tercer y séptimo juego. El tercer set fue el más disputado, con varios breaks de ambos jugadores. Zverev logró romper el servicio de Garin en el noveno y undécimo juego, asegurando la victoria con un 7-5. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 64% de efectividad en el primer servicio para Zverev, quien también logró 8 aces y salvó 8 de 16 puntos de break en contra. Por su parte, Garin tuvo un 67% de efectividad en el primer servicio, aunque cometió 5 dobles faltas y solo ganó 4 de 13 puntos de break.



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