Cristina Bucsa 2 - 0 Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Monterrey Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de agosto de 2026.





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La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a los octavos de final del torneo Monterrey Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la húngara Anna Bondar por 6-4, 6-3 en un partido que duró 1 hora y 30 minutos. En el primer set, Bucsa logró un break en el primer juego, rompiendo el servicio de Bondar, y mantuvo su propio servicio durante todo el set, cerrando con un 6-4. En el segundo set, Bucsa volvió a romper el servicio de Bondar en el tercer juego y mantuvo su servicio hasta el final, ganando el set 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 54% de efectividad en el primer servicio para Bucsa, quien ganó el 74% de los puntos con su servicio. Además, Bucsa logró 5 aces y cometió 3 dobles faltas. Por su parte, Bondar tuvo un 47% de efectividad en el primer servicio, con 3 aces y 3 dobles faltas. Bucsa ganó un total de 61 puntos, mientras que Bondar ganó 53.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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