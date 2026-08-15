Daniel Merida Aguilar 2 - 1 Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al croata Marin Cilic por 3-6, 6-1, 6-1 en un partido que finalizó en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, Marin Cilic tomó la delantera rompiendo el servicio de Daniel Merida Aguilar en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set con un 6-3 a su favor. En el segundo set, Daniel Merida Aguilar respondió con fuerza, rompiendo el servicio de Cilic en dos ocasiones, en los juegos cuarto y sexto, para llevarse el set por 6-1. En el tercer set, Merida Aguilar continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Cilic en tres ocasiones y asegurando el set y el partido con otro 6-1. En términos de estadísticas, Daniel Merida Aguilar tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 65% de los puntos con su servicio y logrando 9 aces a lo largo del partido. Marin Cilic, por su parte, tuvo un 51% de efectividad en su primer servicio, ganando el 58% de los puntos con su servicio y realizando 5 aces.



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