Elche 0 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 0 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Martínez Valero, Elche y Osasuna protagonizaron un empate sin goles en un encuentro marcado por la revisión del VAR en dos ocasiones para posibles penaltis a favor de Osasuna, ambas sin cambios en la decisión arbitral. A pesar de no encontrar el fondo de la red, Elche mostró mayor iniciativa, evidenciada por una posesión del 64% y un total de 17 remates, frente a los 7 de Osasuna. El equipo local también destacó en la creación de oportunidades, con 10 saques de esquina contra 3 del visitante, aunque ninguno de los dos logró capitalizar sus momentos frente al arco. El partido estuvo marcado por la disciplina, con Elche recibiendo dos tarjetas amarillas y Osasuna cuatro, pero sin expulsiones. A pesar de las intervenciones del VAR en el minuto 63 y 75, ninguna revisión resultó en un cambio de la decisión inicial del árbitro, manteniendo el juego sin penaltis concedidos. Este resultado deja a Osasuna en la novena posición con 30 puntos tras 24 partidos, mientras que Elche se sitúa en el decimotercer lugar con 25 puntos después de igual número de encuentros, ambos equipos luchando por mejorar su posición en la tabla y alejarse de la zona de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 0 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Pedro Bigas, Victor Chust; Lucas Cepeda (Martim Neto, min.80), Marc Aguado (John Donald, min.80), Aleix Febas, German Valera, Tete Morente (Yago Santiago, min.85); Andre Silva (Rafa Mir, min.85), Alvaro Rodriguez.



OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro (Asier Osambela, min.66), Aimar Oroz, Ruben Garcia (Abel Bretones, min.85), Victor Munoz (Raul Moro, min.67), Iker Munoz (Jon Moncayola, min.66), Ante Budimir (Raul Garcia, min.74).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Mario Milla. Amonestó a Marc Aguado (min.37), Tete Morente (min.79), por parte del ELCHE. Amonestó a Ante Budimir (min.37), Lucas Torro (min.53), Asier Osambela (min.73), Ruben Garcia (min.85), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.63: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.63: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.75: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.75: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Osasuna Goles 0 0 Remates Fuera 9 1 Remates 17 7 Pases Totales 459 258 Corners 10 3 Faltas 13 17 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 0 4 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 98 70 Ataques Peligrosos 47 31 Centros 16 11 Saques de Banda 13 13 Saques de Portería 3 11 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 21 13 Paradas 1 5 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 57 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 22 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 34 23 9 Permanencia Osasuna 30 24 13 Permanencia Elche 25 24 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 08/04/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Elche 22/01/2023 LaLiga Elche 1-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/02/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Elche 01/03/2026 14:00 LaLiga Elche Espanyol 08/03/2026 14:00 LaLiga Villarreal Elche









-Próximos partidos del Osasuna.

