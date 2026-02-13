Elche 0 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 0 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Martínez Valero, Elche y Osasuna protagonizaron un empate sin goles en un encuentro marcado por la revisión del VAR en dos ocasiones para posibles penaltis a favor de Osasuna, ambas sin cambios en la decisión arbitral. A pesar de no encontrar el fondo de la red, Elche mostró mayor iniciativa, evidenciada por una posesión del 64% y un total de 17 remates, frente a los 7 de Osasuna. El equipo local también destacó en la creación de oportunidades, con 10 saques de esquina contra 3 del visitante, aunque ninguno de los dos logró capitalizar sus momentos frente al arco.
El partido estuvo marcado por la disciplina, con Elche recibiendo dos tarjetas amarillas y Osasuna cuatro, pero sin expulsiones. A pesar de las intervenciones del VAR en el minuto 63 y 75, ninguna revisión resultó en un cambio de la decisión inicial del árbitro, manteniendo el juego sin penaltis concedidos. Este resultado deja a Osasuna en la novena posición con 30 puntos tras 24 partidos, mientras que Elche se sitúa en el decimotercer lugar con 25 puntos después de igual número de encuentros, ambos equipos luchando por mejorar su posición en la tabla y alejarse de la zona de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 0 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Pedro Bigas, Victor Chust; Lucas Cepeda (Martim Neto, min.80), Marc Aguado (John Donald, min.80), Aleix Febas, German Valera, Tete Morente (Yago Santiago, min.85); Andre Silva (Rafa Mir, min.85), Alvaro Rodriguez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro (Asier Osambela, min.66), Aimar Oroz, Ruben Garcia (Abel Bretones, min.85), Victor Munoz (Raul Moro, min.67), Iker Munoz (Jon Moncayola, min.66), Ante Budimir (Raul Garcia, min.74).
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Mario Milla. Amonestó a Marc Aguado (min.37), Tete Morente (min.79), por parte del ELCHE. Amonestó a Ante Budimir (min.37), Lucas Torro (min.53), Asier Osambela (min.73), Ruben Garcia (min.85), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.63: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.
Min.63: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.75: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.
Min.75: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Osasuna
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 1
|Remates
| 17
| 7
|Pases Totales
| 459
| 258
|Corners
| 10
| 3
|Faltas
| 13
| 17
|Posesión
| 64%
| 36%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 98
| 70
|Ataques Peligrosos
| 47
| 31
|Centros
| 16
| 11
|Saques de Banda
| 13
| 13
|Saques de Portería
| 3
| 11
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 13
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 57
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 22
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 23
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 30
| 24
|13
| Permanencia
| Elche
| 25
| 24
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|08/04/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Elche
|22/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/02/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Elche
|01/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Espanyol
|08/03/2026 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Elche
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/02/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Madrid
|01/03/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Osasuna
|06/03/2026 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Mallorca