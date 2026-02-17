Elena Rybakina 2 - 0 Kimberly Birrell: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de febrero de 2026.





La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los octavos de final del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la australiana Kimberly Birrell (6-1, 6-2) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Rybakina y su habilidad para quebrar el saque de su rival en momentos clave. Rybakina mantuvo un alto porcentaje de puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio, lo que le permitió dominar el encuentro y cerrarlo por la vía rápida, asegurando su paso a la siguiente ronda del torneo.



