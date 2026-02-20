Elina Svitolina 2 - 1 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Elina Svitolina ha avanzado a la final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Coco Gauff con un resultado de 6-4, 6-7, 6-4 en un emocionante partido. Este encuentro, que se llevó a cabo en el Dubai Duty Free Tennis Centre, destacó por la intensidad y los constantes cambios en el marcador, especialmente en el segundo set donde Gauff logró forzar un tiebreak y ganarlo, aunque no fue suficiente para llevarse la victoria final. Durante el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, donde Svitolina logró un break crucial que le permitió posteriormente cerrar el set a su favor. En el segundo set, la tensión aumentó con intercambios de breaks que llevaron el set a un tiebreak, donde Gauff demostró su fortaleza para igualar el partido. Sin embargo, en el tercer set, Svitolina demostró su experiencia y, a pesar de los esfuerzos de Gauff, logró asegurar los breaks necesarios para finalmente ganar el partido y avanzar a la final del torneo. Svitolina mostró un sólido desempeño en su servicio a lo largo del partido, lo que fue clave para su victoria. Aunque Gauff presentó un formidable desafío, Svitolina supo manejar la presión en los momentos cruciales, especialmente en el tercer set, donde su habilidad para romper el servicio de Gauff en momentos clave le aseguró el avance a la siguiente ronda.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###