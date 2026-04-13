Emilio Nava 1 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de abril de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los octavos de final del torneo BMW Open en Munich, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Emilio Nava por 2-1 sets (7-6, 3-6, 6-3) en un tiempo total de 2 horas y 6 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Ben Shelton se impuso en el primer set mediante un tie-break, con un marcador de 7-6. Durante este set, ambos jugadores mantuvieron su servicio sin conceder breaks, llevando el set a un desempate que Shelton ganó 7-4. - **Set 2:** Emilio Nava logró un break crucial en el sexto juego, lo que le permitió ganar el segundo set 6-3. Nava mantuvo su servicio en todos sus juegos, asegurando el set sin conceder breaks. - **Set 3:** Shelton comenzó el set con un break en el segundo juego, y a pesar de que Nava recuperó el break inmediatamente, Shelton volvió a romper el servicio de Nava en el sexto juego. Shelton cerró el set y el partido con un marcador de 6-3. **Estadísticas destacadas:** - Ben Shelton tuvo un porcentaje de primer servicio del 61% y logró 14 aces en total. - Emilio Nava tuvo un porcentaje de primer servicio del 66% y consiguió 4 aces. - Shelton salvó 3 de 4 puntos de break enfrentados, mientras que Nava salvó 4 de 6. Este resultado permite a Ben Shelton avanzar a la siguiente ronda, los octavos de final, del torneo BMW Open.



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