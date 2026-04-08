Felix Auger-Aliassime 2 - 0 Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de abril de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al croata Marin Cilic por 7-6, 6-3 en 2 horas y 3 minutos. En el primer set, ambos jugadores se rompieron el servicio varias veces. Marin Cilic comenzó rompiendo el servicio de Auger-Aliassime en el cuarto juego, pero Auger-Aliassime recuperó el break en el quinto juego. Posteriormente, Auger-Aliassime rompió nuevamente el servicio de Cilic en el séptimo juego. Cilic logró igualar el marcador 5-5 rompiendo el servicio de Auger-Aliassime en el décimo juego. El set se decidió en un tie break que ganó Auger-Aliassime 7-4. En el segundo set, Auger-Aliassime comenzó fuerte rompiendo el servicio de Cilic en el segundo juego y manteniendo su propio servicio para ponerse 3-0. Cilic mantuvo su servicio en el cuarto juego, pero Auger-Aliassime continuó sólido en su saque, ganando el set 6-3. Auger-Aliassime mostró un sólido desempeño en el servicio con un 72% de primeros servicios y logró 3 aces durante el partido.



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