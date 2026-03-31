Francesca Jones 0 - 2 Guiomar Maristany: resumen y estadísticas del partido de Copa Colsanitas (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de marzo de 2026.





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La tenista española Guiomar Maristany ha avanzado a los octavos de final del torneo de Copa Colsanitas, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la británica Francesca Jones con un resultado de 6-1, 6-1 en un tiempo total de 1 hora y 11 minutos. En el primer set, Guiomar Maristany logró mantener su servicio en tres ocasiones y rompió el servicio de Francesca Jones en dos ocasiones, finalizando el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Maristany continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Jones en tres ocasiones y manteniendo el suyo en tres ocasiones, cerrando el set también con un marcador de 6-1. Estadísticamente, Guiomar Maristany tuvo un porcentaje de primer servicio del 76% y ganó el 25% de los puntos con su primer servicio. Además, salvó 6 de 7 puntos de quiebre y ganó un total de 63 puntos en el partido. Por otro lado, Francesca Jones tuvo un porcentaje de primer servicio del 64% y ganó el 17% de los puntos con su primer servicio, sin lograr romper el servicio de Maristany en ninguna ocasión.



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