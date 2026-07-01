Francia 3 - 0 Suecia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Francia 3 - 0 Suecia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Francia ha ganado este martes por 3-0 a Suecia en el New York/New Jersey Stadium, avanzando a la siguiente ronda del torneo. Los franceses dominaron el encuentro con una posesión del 62% y un total de 25 remates, reflejando su superioridad en el campo. Kylian Mbappe abrió el marcador al filo del descanso en el minuto 45, asistido por Ousmane Dembele. En la segunda mitad, Bradley Barcola amplió la ventaja en el minuto 53 con una asistencia de Michael Olise, quien también fue clave en el tercer gol, nuevamente anotado por Mbappe en el minuto 74. El VAR intervino en el minuto 75 para confirmar el tercer gol de Francia, que fue validado tras la revisión. Suecia, aunque intentó reaccionar, no logró inquietar a la defensa francesa, que mantuvo su portería a cero.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FRANCIA 3 - SUECIA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde (Malo Gusto, min.75), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne (Theo Hernandez, min.78); Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele (Desire Doue, min.75), Michael Olise (Jean-Philippe Mateta, min.85), Bradley Barcola, Kylian Mbappe (Rayan Cherki, min.85).



SUECIA: Jacob Widell Zetterstroem; Daniel Svensson (Mattias Svanberg, min.82), Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindeloef, Gabriel Gudmundsson; Anthony Elanga, Lucas Bergvall (Besfort Zeneli, min.66), Yasin Ayari (Benjamin Nygren, min.82), Elliot Stroud (Taha Abdi Ali, min.66); Viktor Gyoekeres, Alexander Isak (Gustaf Nilsson, min.89).



--GOLES.

1-0, min.45: Kylian Mbappe (Ousmane Dembele) .

2-0, min.53: Bradley Barcola (Michael Olise) .

3-0, min.74: Kylian Mbappe (Michael Olise) .





--ÁRBITRO.

Danny Makkelie, asistido en las bandas por Hessel Steegstra y Jan De Vries, en el VAR: Dennis Higler y Bram Van Driessche. por parte de FRANCIA. por parte de SUECIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.20: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Francia.



Min.21: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.75: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Francia.



Min.75: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Francia debe subir al marcador.





--ESTADIO.

New York/New Jersey Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Francia Suecia Goles 3 0 Remates Fuera 9 4 Remates 25 8 Pases Totales 551 352 Corners 9 1 Faltas 14 10 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 118 80 Ataques Peligrosos 63 33 Centros 18 7 Saques de Banda 9 19 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 17 Paradas 3 9 Contra Golpes 4 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden









-Últimos Resultados de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Últimos Resultados de Suecia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. F Japan 1-1 Sweden 20/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 5-1 Sweden 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia









-Próximos partidos de Francia.

