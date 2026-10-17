Iga Swiatek 0 - 2 Maja Chwalinska: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.





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Maja Chwalinska ha avanzado a la final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la polaca Iga Swiatek por 7-5, 6-1 en 2 horas y 8 minutos. En el primer set, Maja Chwalinska logró romper el servicio de Iga Swiatek en cuatro ocasiones, mientras que Swiatek rompió el servicio de Chwalinska dos veces. El set terminó 7-5 a favor de Chwalinska. En el segundo set, Chwalinska mantuvo un fuerte desempeño, rompiendo el servicio de Swiatek tres veces y llevándose el set 6-1. Estadísticamente, Chwalinska tuvo un 1st Serve Percentage del 78% y ganó el 35% de sus puntos con el primer servicio, mientras que Swiatek tuvo un 1st Serve Percentage del 64% y ganó el 22% de sus puntos con el primer servicio. Chwalinska no concedió ningún set, mostrando un sólido juego de saque y devoluciones efectivas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



