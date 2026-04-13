Jaume Munar 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de abril de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha perdido en los dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras perder por la vía rápida ante su compatriota Rafael Jodar con un resultado de 1-6, 2-6 en 1 hora y 14 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró romper el servicio de Jaume Munar en dos ocasiones, llevándose el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Jodar continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Munar en dos ocasiones más y asegurando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Jaume Munar tuvo un 1st Serve Percentage del 72% y un 1st Serve Points Won del 21%, mientras que Rafael Jodar no concedió ningún set y tuvo un 1st Serve Percentage del 47% con un 1st Serve Points Won del 15%.



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