Jessica Pegula 2 - 1 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de febrero de 2026.





La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a la final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Amanda Anisimova con un resultado de 1-6, 6-4, 6-3 en una duración total de juego que abarca los tiempos parciales de 29, 50 y 44 minutos para cada set respectivamente. En el primer set, Anisimova mostró un dominio inicial, manteniendo su servicio y logrando romper el de Pegula en varias ocasiones para llevarse el set por 6-1. Sin embargo, Pegula se recuperó en el segundo set, ajustando su juego y logrando romper el servicio de Anisimova para igualar el marcador ganando el set por 6-4. El tercer set vio a Pegula continuar con su impulso, manteniendo su servicio sólidamente y logrando un quiebre crucial que le permitió cerrar el set por 6-3 y asegurar su pase a la final. Pegula, con esta victoria, no solo avanza a la siguiente ronda sino que también demuestra su habilidad para recuperarse después de un comienzo difícil, ajustando su estrategia de juego efectivamente a lo largo del partido. En términos de estadísticas de saque, Pegula logró mantener un porcentaje sólido en su primer servicio a lo largo de los tres sets, lo cual fue clave para su victoria.



