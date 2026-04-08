Lorenzo Musetti 0 - 2 Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de abril de 2026.





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El tenista monegasco Valentin Vacherot ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a Lorenzo Musetti (7-6, 7-5) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 8 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, lo que llevó a un tie-break. Vacherot se impuso en el tie-break con un marcador de 8-6, logrando así el primer set por 7-6. Musetti no logró romper el servicio de Vacherot en este set, mientras que Vacherot sí consiguió un break al inicio, aunque Musetti recuperó inmediatamente. En el segundo set, ambos jugadores nuevamente mantuvieron sus servicios hasta el 3-3. En el séptimo juego, Vacherot logró romper el servicio de Musetti, colocándose 4-3. Finalmente, Vacherot cerró el set 7-5, sin ceder su servicio en todo el set. En cuanto a las estadísticas de saque, Vacherot tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio y ganó el 70% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 3 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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