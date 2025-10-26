Mallorca 1 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 26 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca y el Levante empataron este domingo 10/26/2025 2:00:00 PM por 1-1 en un partido disputado en el Estadi Mallorca Son Moix. El Levante se adelantó en el minuto 22 con un gol de Etta Eyong, pero el Mallorca logró empatar en el 79 gracias a un tanto de Pablo Maffeo, que contó con la asistencia de Johan Mojica. El partido se mantuvo igualado a lo largo de los 90 minutos, con ambos equipos mostrando un buen nivel de juego y generando ocasiones de peligro. Cabe destacar que el Mallorca llevó la iniciativa en el partido, con más remates y mayor posesión de balón, mientras que Etta Eyong fue el jugador más participativo en ataque para el Levante.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 1 - LEVANTE 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu (Javi Llabres, min.73), Manu Morlanes, Sergi Darder (Pablo Torre, min.61); Mateo Joseph, Vedat Muriqi (Antonio Sanchez, min.83), Jan Virgili (Marc Domenech, min.83).
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan (Adrian De La Fuente, min.73), Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Unai Vencedor (Jose Luis Morales, min.89), Kervin Arriaga, Victor Garcia (Carlos Alvarez, min.73), Pablo Martinez (Jon Olasagasti, min.88); Etta Eyong, Goduine Koyalipou (Roger Brugue, min.58).
--GOLES.
0-1, min.22: Etta Eyong.
1-1, min.79: Pablo Maffeo (Johan Mojica) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Sergi Darder (min.27), Samu (min.45+2), Martin Valjent (min.62), por parte del MALLORCA. Amonestó a Kervin Arriaga (min.49), Etta Eyong (min.84), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Levante
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 1
|Remates
| 19
| 11
|Pases Totales
| 289
| 136
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 8
| 14
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 4
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 67
| 42
|Ataques Peligrosos
| 28
| 9
|Centros
| 22
| 10
|Saques de Banda
| 16
| 13
|Saques de Portería
| 3
| 13
|Tratamientos
| 2
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 11
|Paradas
| 5
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|14
| Permanencia
| Levante
| 9
| 10
|15
| Permanencia
| Mallorca
| 9
| 10
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/11/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Mallorca
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Getafe
|22/11/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Mallorca
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/11/2025 14:00
| LaLiga
| Levante
| Celta
|08/11/2025 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Levante
|21/11/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Levante