Mallorca 1 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 26 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca y el Levante empataron este domingo 10/26/2025 2:00:00 PM por 1-1 en un partido disputado en el Estadi Mallorca Son Moix. El Levante se adelantó en el minuto 22 con un gol de Etta Eyong, pero el Mallorca logró empatar en el 79 gracias a un tanto de Pablo Maffeo, que contó con la asistencia de Johan Mojica. El partido se mantuvo igualado a lo largo de los 90 minutos, con ambos equipos mostrando un buen nivel de juego y generando ocasiones de peligro. Cabe destacar que el Mallorca llevó la iniciativa en el partido, con más remates y mayor posesión de balón, mientras que Etta Eyong fue el jugador más participativo en ataque para el Levante.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 1 - LEVANTE 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu (Javi Llabres, min.73), Manu Morlanes, Sergi Darder (Pablo Torre, min.61); Mateo Joseph, Vedat Muriqi (Antonio Sanchez, min.83), Jan Virgili (Marc Domenech, min.83).



LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan (Adrian De La Fuente, min.73), Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Unai Vencedor (Jose Luis Morales, min.89), Kervin Arriaga, Victor Garcia (Carlos Alvarez, min.73), Pablo Martinez (Jon Olasagasti, min.88); Etta Eyong, Goduine Koyalipou (Roger Brugue, min.58).



--GOLES.

0-1, min.22: Etta Eyong.

1-1, min.79: Pablo Maffeo (Johan Mojica) .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Sergi Darder (min.27), Samu (min.45+2), Martin Valjent (min.62), por parte del MALLORCA. Amonestó a Kervin Arriaga (min.49), Etta Eyong (min.84), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Levante Goles 1 1 Remates Fuera 8 1 Remates 19 11 Pases Totales 289 136 Corners 5 4 Faltas 8 14 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 3 3 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 67 42 Ataques Peligrosos 28 9 Centros 22 10 Saques de Banda 16 13 Saques de Portería 3 13 Tratamientos 2 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 17 11 Paradas 5 5 Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Espanyol 18 10 5 Europa League Atlético 16 9 6 Conference League Betis 16 9 14 Permanencia Levante 9 10 15 Permanencia Mallorca 9 10 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/11/2025 21:00 LaLiga Betis Mallorca 09/11/2025 18:30 LaLiga Mallorca Getafe 22/11/2025 21:00 LaLiga Villarreal Mallorca









-Próximos partidos del Levante.

