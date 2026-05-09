Marin Cilic 0 - 2 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al croata Marin Cilic por 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 6 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, cuando Martin Landaluce logró un 'break' crucial para ponerse 5-4 arriba. Luego, cerró el set manteniendo su servicio, ganando 6-4. En el segundo set, el patrón fue similar, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta el quinto juego. En este punto, Landaluce rompió el servicio de Cilic para tomar una ventaja de 3-2. Landaluce mantuvo su servicio durante el resto del set, asegurando la victoria por 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Martin Landaluce tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su servicio en total. Marin Cilic, por otro lado, tuvo un 49% de efectividad en su primer servicio, ganando el 60% de los puntos con su servicio. Ambos jugadores cometieron 6 dobles faltas, pero Landaluce logró 4 aces frente a los 5 de Cilic.



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