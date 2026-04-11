Mirra Andreeva 2 - 0 Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Upper Austria Ladies Linz (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a la final del torneo Upper Austria Ladies Linz, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rumana Gabriela Ruse por 6-4, 6-1 en 1 hora y 30 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios 'breaks'. Mirra Andreeva rompió el servicio de Gabriela Ruse en el segundo juego, pero Ruse respondió rompiendo el servicio de Andreeva en el tercer juego. El set continuó con más rupturas de servicio hasta que Andreeva logró cerrar el set con un marcador de 6-4, rompiendo nuevamente el servicio de Ruse en el décimo juego. En el segundo set, Andreeva mostró un sólido desempeño al mantener todos sus juegos de servicio y romper el servicio de Ruse en el cuarto juego. Andreeva ganó el set por 6-1, asegurando su victoria sin ceder ningún set. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio y ganó el 61% de los puntos jugados con su servicio. Además, cometió solo una doble falta durante todo el partido.



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