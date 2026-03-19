Paula Badosa 2 - 0 Aliaksandra Sasnovich: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de marzo de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (7-5, 6-3) en un emocionante partido. Badosa, mostrando una sólida actuación, no concedió ningún set durante el encuentro, destacando en su servicio al lograr 11 aces y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio. El partido, que se caracterizó por varios intercambios de 'breaks' en el primer set, finalmente se decantó por el lado de Badosa, quien supo imponer su ritmo y aprovechar las oportunidades de quiebre. En el segundo set, Badosa mantuvo su dominio, asegurando su victoria con un quiebre clave para adelantarse 5-3 y cerrar el set y el partido manteniendo su servicio. Con este triunfo, Badosa no solo avanza a la siguiente ronda sino que también demuestra su capacidad para competir en las superficies duras, manteniendo un buen nivel de juego tanto en el servicio como en el retorno.



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