Racing 2 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Racing y el Valencia empataron 2-2 este martes en el Estadio El Sardinero, en un partido donde ambos equipos mostraron un juego equilibrado. Daniel Raba adelantó a los visitantes en el minuto 2, pero Yassir Zabiri igualó el marcador en el minuto 32 para los locales. En la segunda mitad, Ivan Martin puso al Racing por delante en el minuto 47, pero David Otorbi empató para el Valencia en el minuto 65. El Racing llevó la iniciativa en el juego, con una mayor posesión del balón (54%) y más remates (15) en comparación con el Valencia. El jugador más participativo en el ataque del Racing fue Ivan Martin, quien no solo anotó un gol, sino que también fue una constante amenaza para la defensa rival.

Con este empate, el Racing se mantiene en la decimoquinta posición con 9 puntos, mientras que el Valencia sigue en puestos de descenso, ocupando el decimonoveno lugar con 6 puntos. Ambos equipos aún tienen margen para mejorar su posición en la tabla, con 30 jornadas por disputar en LaLiga. No hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones de gol o expulsiones durante el partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RACING 2 - VALENCIA 2 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon (Aaron Martin Caricol, min.61), Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Andre Almeida (Andres Martin, min.61), Inigo Vicente, Matteo Prati (Maguette Gueye, min.87), Sergio Canales (Pablo Garcia, min.75), Ivan Martin, Yassir Zabiri (Asier Villalibre, min.87).VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo (Arnau Martinez, min.85), Mouctar Diakhaby (Arnaut Danjuma, min.46), Pepelu, Justin De Haas, Jose Gaya; Filip Ugrinic (David Otorbi, min.58), Daniel Raba (Harvey Elliott, min.58), Javier Guerra (Aliou Dieng, min.85), Guido Rodriguez, Hugo Duro.

-GOLES

0-1, min.2: Daniel Raba (Justin De Haas) .1-1, min.32: Yassir Zabiri (Inigo Vicente) .2-1, min.47: Ivan Martin.2-2, min.65: David Otorbi (Javier Guerra) .

-ÁRBITRO

Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Alejandro Muniz. Amonestó a Pablo Ramon (min.22), Jorge Salinas (min.45+2), Ivan Martin (min.90+2), por parte de RACING. Amonestó a Guido Rodriguez (min.45+3), Daniel Raba (min.49), Pablo Maffeo (min.73), por parte de VALENCIA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.45(+4) : El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Mouctar Diakhaby (Valencia).Min.49: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Valencia.Min.49: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Mouctar Diakhaby (Valencia).Min.49: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Daniel Raba Valencia.

-ESTADIO

Estadio El Sardinero (22,633 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Racing Valencia Goles 2 2 Remates Fuera 7 6 Remates 15 10 Pases Totales 523 450 Corners 8 3 Faltas 15 10 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 133 94 Ataques Peligrosos 57 30 Centros 23 4 Saques de Banda 14 9 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 15 Paradas 1 5 Contra Golpes 1 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Real Sociedad 13 8 15 Permanencia Racing 8 8 18 Descenso Levante 5 6 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

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