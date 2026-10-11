Racing 2 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Racing y el Valencia empataron 2-2 este martes en el Estadio El Sardinero, en un partido donde ambos equipos mostraron un juego equilibrado. Daniel Raba adelantó a los visitantes en el minuto 2, pero Yassir Zabiri igualó el marcador en el minuto 32 para los locales. En la segunda mitad, Ivan Martin puso al Racing por delante en el minuto 47, pero David Otorbi empató para el Valencia en el minuto 65. El Racing llevó la iniciativa en el juego, con una mayor posesión del balón (54%) y más remates (15) en comparación con el Valencia. El jugador más participativo en el ataque del Racing fue Ivan Martin, quien no solo anotó un gol, sino que también fue una constante amenaza para la defensa rival.
Con este empate, el Racing se mantiene en la decimoquinta posición con 9 puntos, mientras que el Valencia sigue en puestos de descenso, ocupando el decimonoveno lugar con 6 puntos. Ambos equipos aún tienen margen para mejorar su posición en la tabla, con 30 jornadas por disputar en LaLiga. No hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones de gol o expulsiones durante el partido.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RACING 2 - VALENCIA 2 (1-1, al descanso).
-EQUIPOS
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon (Aaron Martin Caricol, min.61), Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Andre Almeida (Andres Martin, min.61), Inigo Vicente, Matteo Prati (Maguette Gueye, min.87), Sergio Canales (Pablo Garcia, min.75), Ivan Martin, Yassir Zabiri (Asier Villalibre, min.87).
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo (Arnau Martinez, min.85), Mouctar Diakhaby (Arnaut Danjuma, min.46), Pepelu, Justin De Haas, Jose Gaya; Filip Ugrinic (David Otorbi, min.58), Daniel Raba (Harvey Elliott, min.58), Javier Guerra (Aliou Dieng, min.85), Guido Rodriguez, Hugo Duro.
-GOLES
0-1, min.2: Daniel Raba (Justin De Haas) .
1-1, min.32: Yassir Zabiri (Inigo Vicente) .
2-1, min.47: Ivan Martin.
2-2, min.65: David Otorbi (Javier Guerra) .
-ÁRBITRO
Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Alejandro Muniz. Amonestó a Pablo Ramon (min.22), Jorge Salinas (min.45+2), Ivan Martin (min.90+2), por parte de RACING. Amonestó a Guido Rodriguez (min.45+3), Daniel Raba (min.49), Pablo Maffeo (min.73), por parte de VALENCIA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.45(+4) : El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Mouctar Diakhaby (Valencia).
Min.49: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Valencia.
Min.49: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Mouctar Diakhaby (Valencia).
Min.49: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Daniel Raba Valencia.
-ESTADIO
Estadio El Sardinero (22,633 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Racing
| Valencia
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 6
|Remates
| 15
| 10
|Pases Totales
| 523
| 450
|Corners
| 8
| 3
|Faltas
| 15
| 10
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 133
| 94
|Ataques Peligrosos
| 57
| 30
|Centros
| 23
| 4
|Saques de Banda
| 14
| 9
|Saques de Portería
| 5
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 15
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|15
| Permanencia
| Racing
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Levante
| 5
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
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