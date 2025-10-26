Rayo 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 26 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo ha ganado este domingo (10/26/2025 9:00:00 PM) por 1-0 al Deportivo Alavés en el partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports. El único gol del encuentro lo marcó Alexandre Zurawski en el minuto 90+1, tras una asistencia de Pep Chavarria.
El equipo local ha llevado la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón que el Deportivo Alavés. El jugador más participativo en ataque ha sido Alexandre Zurawski, autor del gol decisivo. No hubo expulsiones en el partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez (Alvaro Garcia, min.61), Oscar Valentin (Ivan Balliu, min.83), Pedro Diaz; Jorge de Frutos (Pathe Ciss, min.83), Alexandre Zurawski (Alfonso Espino, min.90+3), Fran Perez (Isi Palazon, min.61).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco (Victor Parada, min.46), Youssef Enriquez; Carlos Vicente (Pablo Ibanez, min.57), Denis Suarez (Carlos Protesoni, min.70), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.57), Carles Alena; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.84), Lucas Boye.
--GOLES.
1-0, min.90(+1): Alexandre Zurawski (Pep Chavarria) .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Julian Villasenor, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Sanchez. Amonestó a Unai Lopez (min.28), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Antonio Blanco (min.34), Denis Suarez (min.53), Pablo Ibanez (min.72), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas (11,734 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Deportivo Alavés
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 8
| 3
|Remates
| 15
| 12
|Pases Totales
| 411
| 362
|Corners
| 7
| 5
|Faltas
| 13
| 12
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 7
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 103
| 93
|Ataques Peligrosos
| 61
| 44
|Centros
| 22
| 21
|Saques de Banda
| 21
| 19
|Saques de Portería
| 11
| 11
|Tratamientos
| 3
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 15
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|7
| Permanencia
| Rayo
| 14
| 10
|12
| Permanencia
| Alavés
| 12
| 10
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|29/03/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Rayo
|26/10/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|10/03/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Rayo
|15/09/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Rayo
|09/11/2025 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Real Madrid
|23/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Rayo
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/11/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Espanyol
|08/11/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Alavés
|22/11/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Celta