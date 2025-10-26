Rayo 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 0 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 26 octubre 2025 22:58

Madrid, 26 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo ha ganado este domingo (10/26/2025 9:00:00 PM) por 1-0 al Deportivo Alavés en el partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports. El único gol del encuentro lo marcó Alexandre Zurawski en el minuto 90+1, tras una asistencia de Pep Chavarria. El equipo local ha llevado la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón que el Deportivo Alavés. El jugador más participativo en ataque ha sido Alexandre Zurawski, autor del gol decisivo. No hubo expulsiones en el partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez (Alvaro Garcia, min.61), Oscar Valentin (Ivan Balliu, min.83), Pedro Diaz; Jorge de Frutos (Pathe Ciss, min.83), Alexandre Zurawski (Alfonso Espino, min.90+3), Fran Perez (Isi Palazon, min.61).

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco (Victor Parada, min.46), Youssef Enriquez; Carlos Vicente (Pablo Ibanez, min.57), Denis Suarez (Carlos Protesoni, min.70), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.57), Carles Alena; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.84), Lucas Boye.

--GOLES.
1-0, min.90(+1): Alexandre Zurawski (Pep Chavarria) .


--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Julian Villasenor, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Sanchez. Amonestó a Unai Lopez (min.28), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Antonio Blanco (min.34), Denis Suarez (min.53), Pablo Ibanez (min.72), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas (11,734 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Rayo Vallecano Deportivo Alavés
Goles 1 0
Remates Fuera 8 3
Remates 15 12
Pases Totales 411 362
Corners 7 5
Faltas 13 12
Posesión 54% 46%
Tiros Bloqueados 2 7
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 103 93
Ataques Peligrosos 61 44
Centros 22 21
Saques de Banda 21 19
Saques de Portería 11 11
Tratamientos 3 4
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 15
Paradas 2 4
Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 27 10
2 Champions Barcelona 22 10
3 Champions Villarreal 20 10
4 Champions Espanyol 18 10
5 Europa League Atlético 16 9
6 Conference League Betis 16 9
7 Permanencia Rayo 14 10
12 Permanencia Alavés 12 10
18 Descenso Valencia 9 10
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
29/03/2025 LaLiga Alavés 0-2 Rayo
26/10/2024 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
10/03/2024 LaLiga Alavés 1-0 Rayo
15/09/2023 LaLiga Rayo 2-0 Alavés




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche
27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/11/2025 14:00 LaLiga Villarreal Rayo
09/11/2025 16:15 LaLiga Rayo Real Madrid
23/11/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Rayo




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
02/11/2025 16:15 LaLiga Alavés Espanyol
08/11/2025 14:00 LaLiga Girona Alavés
22/11/2025 14:00 LaLiga Alavés Celta


