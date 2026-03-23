Sorana Cirstea 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de marzo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los cuartos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rumana Sorana Cirstea con un resultado de 6-4, 3-6, 6-2. Este encuentro se ha caracterizado por una serie de quiebres de servicio que marcaron el ritmo del partido, donde Gauff logró imponerse en los momentos clave para asegurar su victoria. Durante el primer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres de servicio, pero fue Gauff quien logró asegurar un quiebre adicional para llevarse el set por 6-4. Cirstea respondió en el segundo set, logrando un quiebre temprano y manteniendo su servicio para ganar el set por 6-3. Sin embargo, en el tercer y decisivo set, Gauff demostró su fortaleza al lograr dos quiebres de servicio y perder solo dos juegos, cerrando el set y el partido con un 6-2 a su favor. Las estadísticas de saque de Gauff fueron clave para su victoria, logrando un buen porcentaje de primeros servicios en juego y asegurando puntos importantes tanto en su servicio como en el retorno. Su capacidad para romper el servicio de Cirstea en momentos cruciales del partido le permitió tomar la ventaja y mantenerla hasta el final. Con esta victoria, Gauff avanza a la siguiente ronda del Miami Open, donde buscará seguir su camino hacia el título en uno de los torneos más prestigiosos del circuito WTA.



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