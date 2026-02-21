Taylor Fritz 0 - 2 Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Delray Beach Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista estadounidense Tommy Paul ha avanzado a las semifinales del torneo Delray Beach Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz con un resultado de 6-4, 6-3. Durante el partido, Tommy Paul logró mantener su servicio consistentemente y aprovechó las oportunidades para romper el servicio de Fritz en momentos clave de ambos sets, lo que le permitió ganar el encuentro por la vía rápida. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el quinto juego, donde Paul logró el primer 'break' del partido, lo que finalmente le permitió cerrar el set a su favor por 6-4. Continuando con su dominio en el segundo set, Paul mantuvo su servicio y logró romper el servicio de Fritz dos veces más, asegurando su victoria con un segundo set de 6-3. Las estadísticas de saque de Tommy Paul destacaron durante el partido, mostrando una sólida actuación que le permitió avanzar en el torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



