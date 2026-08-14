Tomas Machac 0 - 2 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de agosto de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Pablo Carreno Busta ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Tomas Machac por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-2 en un tiempo de duración del partido no especificado. Durante el primer set, Pablo Carreno Busta logró romper el servicio de su oponente en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Carreno Busta continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Machac tres veces y asegurando el set y el partido con un marcador de 6-2. En términos de estadísticas de saque, Pablo Carreno Busta tuvo un 52% de efectividad en su primer servicio, ganando el 18 de 27 puntos disputados en su primer saque. Además, logró salvar 3 de los 5 puntos de quiebre en contra durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



