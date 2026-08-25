Valencia 0 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Betis se impuso este martes por 0-1 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un encuentro correspondiente a la jornada 2 de LaLiga. El conjunto bético dominó en términos de posesión y remates, lo que se reflejó en el marcador final. El único gol del partido llegó en el minuto 83, cuando Pablo García, asistido por Francisco García, logró batir al portero del Valencia, Stole Dimitrievski. A pesar de los intentos del equipo local, que realizó más saques de esquina, el Betis supo mantener su ventaja hasta el final del encuentro.
Con esta victoria, el Betis suma 6 puntos en dos partidos, igualando al Sevilla en la cima de la tabla, aunque ambos equipos comparten el liderato con el mismo número de partidos jugados. Por su parte, el Valencia, que aún no ha conseguido ganar en esta temporada, se encuentra en la decimoquinta posición con un solo punto. En el plano individual, Pablo Fornals fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Betis, contribuyendo al control del balón y generando oportunidades para su equipo. No hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones del árbitro durante el partido.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VALENCIA 0 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo (Luis Rioja, min.55), Cesar Tarrega, Pepelu (David Otorbi, min.88), Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Ryunosuke Sato, Javier Guerra, Arnaut Danjuma (Filip Ugrinic, min.55), Guido Rodriguez (Aliou Dieng, min.88), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.55).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.71), Diego Llorente, Valentin Gomez, Junior Firpo (Francisco Garcia, min.59); Pablo Fornals (Pablo Garcia, min.79), Facundo Bernal, Antony, Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme (Isco, min.59), Juan Hernandez (Troy Parrott, min.71).
-GOLES
0-1, min.83: Pablo Garcia (Francisco Garcia) .
-ÁRBITRO
Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Juan Luis Pulido y Valentin Pizarro. Amonestó a Ryunosuke Sato (min.26), Mouctar Diakhaby (min.90), por parte de VALENCIA. Amonestó a Junior Firpo (min.43), por parte de REAL BETIS.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Mestalla (45,472 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Valencia
| Real Betis
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 8
|Remates
| 14
| 16
|Pases Totales
| 370
| 538
|Corners
| 8
| 2
|Faltas
| 10
| 11
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 95
| 109
|Ataques Peligrosos
| 47
| 42
|Centros
| 26
| 16
|Saques de Banda
| 21
| 19
|Saques de Portería
| 9
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 10
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 6
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|2
| Champions
| Betis
| 6
| 2
|3
| Champions
| Alavés
| 4
| 2
|4
| Champions
| Atlético
| 4
| 2
|5
| Europa League
| Barcelona
| 3
| 1
|6
| Conference League
| Espanyol
| 3
| 2
|15
| Permanencia
| Valencia
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
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| Resultado
| EquipoVisitante
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| Valencia
| 0-1
| Betis
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| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
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| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|23/11/2024
| LaLiga
| Valencia
| 4-2
| Betis
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
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| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
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