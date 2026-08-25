Valencia 0 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de agosto de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Betis se impuso este martes por 0-1 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un encuentro correspondiente a la jornada 2 de LaLiga. El conjunto bético dominó en términos de posesión y remates, lo que se reflejó en el marcador final. El único gol del partido llegó en el minuto 83, cuando Pablo García, asistido por Francisco García, logró batir al portero del Valencia, Stole Dimitrievski. A pesar de los intentos del equipo local, que realizó más saques de esquina, el Betis supo mantener su ventaja hasta el final del encuentro.

Con esta victoria, el Betis suma 6 puntos en dos partidos, igualando al Sevilla en la cima de la tabla, aunque ambos equipos comparten el liderato con el mismo número de partidos jugados. Por su parte, el Valencia, que aún no ha conseguido ganar en esta temporada, se encuentra en la decimoquinta posición con un solo punto. En el plano individual, Pablo Fornals fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Betis, contribuyendo al control del balón y generando oportunidades para su equipo. No hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones del árbitro durante el partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VALENCIA 0 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo (Luis Rioja, min.55), Cesar Tarrega, Pepelu (David Otorbi, min.88), Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Ryunosuke Sato, Javier Guerra, Arnaut Danjuma (Filip Ugrinic, min.55), Guido Rodriguez (Aliou Dieng, min.88), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.55).REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.71), Diego Llorente, Valentin Gomez, Junior Firpo (Francisco Garcia, min.59); Pablo Fornals (Pablo Garcia, min.79), Facundo Bernal, Antony, Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme (Isco, min.59), Juan Hernandez (Troy Parrott, min.71).

-GOLES

0-1, min.83: Pablo Garcia (Francisco Garcia) .

-ÁRBITRO

Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Juan Luis Pulido y Valentin Pizarro. Amonestó a Ryunosuke Sato (min.26), Mouctar Diakhaby (min.90), por parte de VALENCIA. Amonestó a Junior Firpo (min.43), por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Mestalla (45,472 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Valencia Real Betis Goles 0 1 Remates Fuera 5 8 Remates 14 16 Pases Totales 370 538 Corners 8 2 Faltas 10 11 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 6 5 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 95 109 Ataques Peligrosos 47 42 Centros 26 16 Saques de Banda 21 19 Saques de Portería 9 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 10 Paradas 2 3 Contra Golpes 1 6

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Sevilla 6 2 2 Champions Betis 6 2 3 Champions Alavés 4 2 4 Champions Atlético 4 2 5 Europa League Barcelona 3 1 6 Conference League Espanyol 3 2 15 Permanencia Valencia 1 2 18 Descenso Elche 1 2 19 Descenso Real Sociedad 0 1 20 Descenso Athletic Bilbao 0 1

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis 22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta 23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis 21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad 23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche

Próximos partidos de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/08/2026 19:30 LaLiga Deportivo Valencia 06/09/2026 16:15 LaLiga Valencia Barcelona 13/09/2026 15:00 LaLiga Sevilla Valencia

Próximos partidos de Betis