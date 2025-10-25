Valencia 0 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Valencia ha perdido este sábado (25/10/2025 9:00:00 PM) por 2-0 ante el Villareal en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports. Los goles de Gerard Moreno de penalti en el minuto 45 y de Santi Comesana en el 57 dieron la victoria al conjunto visitante, que aprovechó la fragilidad defensiva del Valencia en la segunda mitad.
El Villareal, que ha sido el equipo más participativo en ataque con 9 remates frente a los 10 del Valencia, ha llevado la iniciativa en el partido gracias a una mayor posesión de balón (43% para el Valencia y 57% para el Villareal). Destaca la actuación del centrocampista Santi Comesana, que ha sido el jugador más activo en el ataque del Villareal.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 0 - VILLAREAL 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Daniel Raba, min.83), Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.60); Luis Rioja, Javier Guerra (Andre Almeida, min.60), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.83), Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Lucas Beltran (Hugo Duro, min.46).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana (Daniel Parejo, min.79), Pape Gueye (Thomas Partey, min.68), Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.87); Gerard Moreno (Ayoze Perez, min.68), Georges Mikautadze (Ilias Akhomach, min.79).
--GOLES.
0-1, min.45: Gerard Moreno, de penalti.
0-2, min.57: Santi Comesana.
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Jose Copete (min.43), Cesar Tarrega (min.90), por parte del VALENCIA. Amonestó a Santiago Mourino (min.15), Pape Gueye (min.15), Santi Comesana (min.69), Nicolas Pepe (min.83), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.18: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Villarreal.
Min.18: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.42: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Villarreal.
Min.43: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Villarreal.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (45,500 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Villareal
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 2
| 3
|Remates
| 10
| 9
|Pases Totales
| 532
| 410
|Corners
| 7
| 5
|Faltas
| 12
| 14
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 0
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 120
| 67
|Ataques Peligrosos
| 42
| 35
|Centros
| 12
| 8
|Saques de Banda
| 13
| 10
|Saques de Portería
| 5
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 14
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|15
| Permanencia
| Valencia
| 9
| 10
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|15/02/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Valencia
|31/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Villarreal
|17/03/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Valencia
|02/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Valencia
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Betis
|21/11/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Levante
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Rayo
|05/11/2025 18:45
| Champions
| Pafos FC
| Villarreal
|08/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Villarreal