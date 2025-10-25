Valencia 0 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 0 - 2 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Valencia 0 - 2 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 25 octubre 2025 22:59

Madrid, 25 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia ha perdido este sábado (25/10/2025 9:00:00 PM) por 2-0 ante el Villareal en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports. Los goles de Gerard Moreno de penalti en el minuto 45 y de Santi Comesana en el 57 dieron la victoria al conjunto visitante, que aprovechó la fragilidad defensiva del Valencia en la segunda mitad. El Villareal, que ha sido el equipo más participativo en ataque con 9 remates frente a los 10 del Valencia, ha llevado la iniciativa en el partido gracias a una mayor posesión de balón (43% para el Valencia y 57% para el Villareal). Destaca la actuación del centrocampista Santi Comesana, que ha sido el jugador más activo en el ataque del Villareal.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA 0 - VILLAREAL 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Daniel Raba, min.83), Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.60); Luis Rioja, Javier Guerra (Andre Almeida, min.60), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.83), Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Lucas Beltran (Hugo Duro, min.46).

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana (Daniel Parejo, min.79), Pape Gueye (Thomas Partey, min.68), Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.87); Gerard Moreno (Ayoze Perez, min.68), Georges Mikautadze (Ilias Akhomach, min.79).

--GOLES.
0-1, min.45: Gerard Moreno, de penalti.
0-2, min.57: Santi Comesana.


--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Jose Copete (min.43), Cesar Tarrega (min.90), por parte del VALENCIA. Amonestó a Santiago Mourino (min.15), Pape Gueye (min.15), Santi Comesana (min.69), Nicolas Pepe (min.83), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.18: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Villarreal.

Min.18: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.

Min.42: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Villarreal.

Min.43: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Villarreal.


--ESTADIO.
Estadio Mestalla (45,500 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Valencia Villareal
Goles 0 2
Remates Fuera 2 3
Remates 10 9
Pases Totales 532 410
Corners 7 5
Faltas 12 14
Posesión 57% 43%
Tiros Bloqueados 7 0
Fueras de Juego 2 3
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 120 67
Ataques Peligrosos 42 35
Centros 12 8
Saques de Banda 13 10
Saques de Portería 5 4
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 17 14
Paradas 4 1
Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 24 9
2 Champions Barcelona 22 9
3 Champions Villarreal 20 10
4 Champions Espanyol 18 10
5 Europa League Atlético 16 9
6 Conference League Betis 16 9
15 Permanencia Valencia 9 10
18 Descenso Celta 7 9
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
15/02/2025 LaLiga Villarreal 1-1 Valencia
31/08/2024 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal
17/03/2024 LaLiga Villarreal 1-0 Valencia
02/01/2024 LaLiga Valencia 3-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/11/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Valencia
09/11/2025 18:30 LaLiga Valencia Betis
21/11/2025 21:00 LaLiga Valencia Levante




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/11/2025 14:00 LaLiga Villarreal Rayo
05/11/2025 18:45 Champions Pafos FC Villarreal
08/11/2025 21:00 LaLiga Espanyol Villarreal


Contador

Contenido patrocinado