Valencia 0 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia ha perdido este sábado (25/10/2025 9:00:00 PM) por 2-0 ante el Villareal en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports. Los goles de Gerard Moreno de penalti en el minuto 45 y de Santi Comesana en el 57 dieron la victoria al conjunto visitante, que aprovechó la fragilidad defensiva del Valencia en la segunda mitad. El Villareal, que ha sido el equipo más participativo en ataque con 9 remates frente a los 10 del Valencia, ha llevado la iniciativa en el partido gracias a una mayor posesión de balón (43% para el Valencia y 57% para el Villareal). Destaca la actuación del centrocampista Santi Comesana, que ha sido el jugador más activo en el ataque del Villareal.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 0 - VILLAREAL 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Daniel Raba, min.83), Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.60); Luis Rioja, Javier Guerra (Andre Almeida, min.60), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.83), Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Lucas Beltran (Hugo Duro, min.46).



VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana (Daniel Parejo, min.79), Pape Gueye (Thomas Partey, min.68), Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.87); Gerard Moreno (Ayoze Perez, min.68), Georges Mikautadze (Ilias Akhomach, min.79).



--GOLES.

0-1, min.45: Gerard Moreno, de penalti.

0-2, min.57: Santi Comesana.





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Jose Copete (min.43), Cesar Tarrega (min.90), por parte del VALENCIA. Amonestó a Santiago Mourino (min.15), Pape Gueye (min.15), Santi Comesana (min.69), Nicolas Pepe (min.83), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.18: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Villarreal.



Min.18: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.42: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Villarreal.



Min.43: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Villarreal.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla (45,500 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Villareal Goles 0 2 Remates Fuera 2 3 Remates 10 9 Pases Totales 532 410 Corners 7 5 Faltas 12 14 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 7 0 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 120 67 Ataques Peligrosos 42 35 Centros 12 8 Saques de Banda 13 10 Saques de Portería 5 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 14 Paradas 4 1 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Espanyol 18 10 5 Europa League Atlético 16 9 6 Conference League Betis 16 9 15 Permanencia Valencia 9 10 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 15/02/2025 LaLiga Villarreal 1-1 Valencia 31/08/2024 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal 17/03/2024 LaLiga Villarreal 1-0 Valencia 02/01/2024 LaLiga Valencia 3-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/11/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Valencia 09/11/2025 18:30 LaLiga Valencia Betis 21/11/2025 21:00 LaLiga Valencia Levante









-Próximos partidos del Villareal.

